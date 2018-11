Lieder von glücklichen Seemännern

Erste Winter-CD der Leester Schlickrutscher

+ © Ehlers 300 Exemplare haben sie von ihrer ersten Weihnachts-CD bestellt, informieren Leiterin Alexandra Brünner (v.l.), Chefsänger Heinz Schierenbeck und Schriftführer Helmut Friemel. © Ehlers

Leeste - Nach langer Reise auf den Weltmeeren läuft das große majestätische Schiff in den Hafen ein. Erschöpfte Männer mit wilden Bärten stiefeln über die Laufplanke an Land. Statt eisiger See empfängt sie eine weiße Winterlandschaft. Das Lächeln der Seefahrer wird breiter, während sie auf ihre Familien zulaufen, die am Kai warten. Es ist Heiligabend.