Wilfried Meyer legt Buch über Genossenschaftssiedlung vor

Weyhe - Von Sigi Schritt. Sein neuestes Werk trägt den schlichten Titel „Der Bauverein“. Das 108 Seiten umfassende Buch, das Autor und Verleger Wilfried Meyer Montag vorgestellt hat, ist aber nicht nur eine Schilderung der 100-jährigen Geschichte des 1919 gegründeten „Eisenbahn Heimstätten Bau- und Sparvereins“, sondern auch eine Sammlung persönlicher Erinnerungen. Der Autor (76) verbrachte bereits die ersten 22 Jahre seines Lebens in einem Haus dieses Vereins, in dem seine Großeltern Martha und Hans van der Vegt wohnten.

„Mein Opa war Weichensteller“, blickt Meyer zurück. „Ich kenne alle Hinterhöfe und die damaligen Bewohner.“ In der Nachbarschaft hätten Schlosser und Lokführer gelebt. Sie waren alle vom Konzept überzeugt: Geringe Miete und eine für damalige Verhältnisse absolut luxuriöse Ausstattung: Vier Räume, Flur, Küche mit Gas, Balkone, Toilette mit fließendem Wasser, Abstellraum sowie Keller. Und draußen ein Stall für Kaninchen, Schweine und Hühner mit riesigem Garten für selbst angebautes Obst und Gemüse. Kirchweyhe erlebte den Wandel einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde zum Eisenbahnerort mit einem pulsierenden Leben. „Es gab 1500 Arbeitsplätze, es fehlten aber Wohnungen. Deshalb hatten Eisenbahner die Genossenschaft gegründet.“

Meyers Buch ist eine Liebeserklärung an die Gemeinschaft, die sich in den Mehrfamilienhäusern rund um den Papenkamp, Goldenen Winkel, Grenz- und Feldstraße entwickelt hat. Der Autor hat nicht nur Bilder von vielen Familien zusammengetragen, sondern verwendete Bilddokumente von Fotografen. Rund zehn Jahre hat er benötigt, um die Materialien für dieses Buch zu sammeln. „Es ist ja nicht damit getan, Fotos einzusammeln. Es kommt auf die Geschichten an, die ein Bild erzählt“, berichtet Meyer. So besuchte er viele Bewohner und Genossen. Die Treffen dauerten mitunter länger als zwei Stunden. Dabei hörte Meyer genau zu und konnte so viele Schilderungen einarbeiten. So berichtet Meyer in rund 20 Kapiteln nicht nur von einzelnen Straßen, sondern auch von Fußballteams und beliebte Einkaufsorte. Er widmete zum Beispiel dem ehemaligen Büroleiter Heinrich Timmermann ein Kapitel. Eisenbahn-Freunde werden ebenfalls ihre Freude haben, denn der ehemalige Bremer Polizist und Gemeindearchivar gibt einen Einblick in den Arbeitsalltag der damaligen Bahnbeschäftigten.

+ Kirchweyherinnen erinnern sich an eine unbeschwerte Kindheit. Dieses Foto ist im Jahr 1937 entstanden. © Repro: Ehlers

„Der Bauverein ist ein geschätzter Partner der Gemeinde“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei der Buchvorstellung. Er bedauerte, dass die Genossenschaft ihre Neubauvorhaben nicht weiter ausweitet. Die Geschichte, die Meyer eindrucksvoll komprimiert hat, zeige, dass dieser Verein sowohl soziales Leben ermöglicht habe, von ihm aber auch eine ansprechende städtebauliche Kraft ausgegangen sei. Der Verwaltungschef regte an, eine Diskussion anzustoßen, wie eine Gemeinde gerade in einer schnelllebigen Zeit eine eigene städtebauliche Idee verwirklichen kann, wie es einst Eisenbahner getan haben.

