Die Liebe zur Natur verbindet

Legen sich in Weyhe für die Umwelt ins Zeug: Sarah Kramer, Leon Stegmann und Fabienne Karwin. Foto: Jantje Ehlers

Weyhe - Von Sigi Schritt. Seit mehr als drei Jahrzehnten engagieren sich in Weyhe regelmäßig junge Menschen für die Umwelt. Derzeit sind es Sarah Kramer und Fabienne Karwin (beide aus Kirchweyhe) sowie Leon Stegmann (Syke), die das Rathausteam für ein Jahr verstärken. Sarah Kramer hatte im Sommer ihr Abitur in der KGS Leeste abgelegt und möchte vielleicht Umweltwissenschaften studieren. Den Freiwilligendienst in ihrer Heimatgemeinde will die 18-Jährige dazu nutzen, um herauszufinden, ob die Studienwahl in die richtige Richtung geht.

Fabienne Karwin und Leon Stegmann wollen beide das Fachabitur ablegen. Den theoretischen Teil haben die beiden 18-Jährigen bereits in der Tasche – Stegmann war auf der BBS in Syke und Fabienne Karwin auf der KGS Leeste. Zu ihren Gemeinsamkeiten zählen die Liebe zur Natur und zur Arbeit an der frischen Luft.

Das Trio übernimmt vielfältige Aufgaben. So ist es Ansprechpartner für Schüler bei Umweltfragen, oder es kontrolliert zum Beispiel an der Alten Weser in gewissen Abständen, ob es ein Blaualgen-Problem gibt. „Die Sichtkontrolle reicht aus. Wenn sich das Wasser eintrübt, als ob ein Liter Milch reingekippt ist, dann ist der Algenverdacht hoch“, so Panten.

Die Freiwilligen interessieren sich ebenfalls für die Pegelstände des Hombachs an der Erichshofer Heide, am Mühlenkamp, Angelser Straße und in der Leester Marsch.

Ein eigenes Projekt will das Trio auf die Beine stellen. An Ideen mangelt es nicht: Ein Beet mit essbaren Pflanzen und ein dreijähriger Komposthaufen wurden genannt.

Waren es früher Zivildienstleistende, die der Umweltbeauftragte Ulf Panten angeleitet hat, sind es jetzt Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Sie sind allesamt laut Panten eine „wertvolle Bereicherung“ für die Gemeinde. Und wer weiß, wenn der Umweltbeauftragte in sechs Jahren in Rente geht, könnte eine oder einer aus diesem Kreis seine Nachfolge antreten. Er könne natürlich nicht wissen, was die Politik aus dieser Stelle macht, fügt Ulf Panten hinzu.