Licht brennt in Silvesternacht weiter

+ In der Grämme in Leeste leuchten seit Tagen neue LED-Lampen. Foto: Sigi Schritt

Weyhe – Die Straßenbeleuchtung soll an Weihnachten und in der Silvesternacht durchbrennen – dieses von der Gemeinde erklärte Ziel will die Energieversorgerin SWB nun erreichen. Weihnachten leuchteten bereits alle Lampen – sowohl die alten, als auch die neuen LED-Leuchten. Ein SWB-Firmensprecher geht davon aus, dass auch in der Silvesternacht alle Weyher Leuchten durchbrennen werden, damit die Menschen sicher nach Hause kommen. Vor einem Jahr war das aber völlig anders: Da war es erstmals an den Festtagen ab 0.30 Uhr zappenduster. Die SWB hatte zuvor die Straßenbeleuchtung von der Firma Swarco übernommen. Davor war das Netz in der Hand des Unternehmens Avacon, das in Syke einen Stützpunkt unterhält. Wie finden Sie, liebe Leser, die neuen LED-Lampen? Welche Erfahrungen haben sie schon damit gemacht? sie