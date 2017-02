Letzter Schwerpunkt-Spielplatz

Leeste - Das Leester Mühlenkamp-Gelände bekommt einen Schwerpunkt-Spielplatz. Es gibt sie bereits am Rabenweg (auf dem ehemals reservierten Gelände für ein Blockheizkraftwerk), an der Krefelder Straße, am Deich, am Fresenkamp und bald auch am Sudweyher Habichtweg.

Wie der Grünplaner Thomas Krause am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, handelt es sich beim Mühlenkamp-Gelände um den letzten Standort für einen besonderen Spielplatz. Nach bisherigen Planungen will die Verwaltung im Sommer auf dem Gelände künstliche Findlinge aus Spritzbeton aufbauen. Sie sollen mehrere Meter hoch sein und freies Klettern ermöglichen. Der genaue Ort steht laut Krause allerdings noch nicht fest, denn der Spielplatz darf weder die Osterräder-Aktion der Feuerwehr behindern noch ein Hindernis für Rodler darstellen. Die Kosten für dieses Projekt bezifferte der Grünplaner auf rund 45.000 Euro.

