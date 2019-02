Letzte Aufführung des Theaters Pur

+ Szenenbild aus „Drei sind eine(r) zu viel“. Foto: Theater Pur

Kirchweyhe - Das Theater Pur aus Weyhe spielt aktuell die Krimikomödie „Drei sind eine(r) zu viel“ aus eigener Feder. Die letzte Aufführung ist am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr in der KGS Kirchweyhe (Einlass ab 19 Uhr). Karten gibt es bei Schüttert in Kirchweyhe, beim Buchladen in Leeste sowie im Internet unter www.theaterpur-weyhe.de. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich: 04242/93 67 28. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Das Stück über ein Paar, dessen scheinbar ruhiges Eheleben aus den Fugen gerät, ist bislang ein Erfolg. Alle Aufführungen waren ausverkauft.