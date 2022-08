Hilfstransport für Lettland: Noch Platz im Transporter

+ © Dierck Wittenberg Der Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona organisiert wieder einen Hilfstransport: (v.l.) Adolf Janßen, Antje Mühlenstedt-Meko, Silke Hoffmann und Volker Greulich. © Dierck Wittenberg

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierck Wittenberg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Weyhe – Die Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona in Lettland ist 32 Jahre alt. Zur Pflege dieser Freundschaft gehören seit Langem auch Hilfstransporte für soziale Einrichtungen in Madona sowie Cesvaine, Ergli, Lubana und Varaklani.

Am 20. August soll sich wieder ein Transport auf den Weg machen. Hilfsgüter sind schon vorhanden. „Das Material liegt in der Halle, die wir von der Gemeinde in Dreye zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagt Volker Greulich vom Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona. Zu den Hilfsgütern zählen beispielsweise Krankenbetten. Empfänger sind Behinderteneinrichtungen, Waisenhäuser, Altenheime oder Sozialstationen, zählt Adolf Janßen, ebenfalls vom Förderverein, auf.

Sach- und Geldspenden gern gesehen

Es ist noch Platz für weitere Spenden. „Einen Siebeneinhalbtonner halten wir frei“, verspricht Janßen. Deshalb ruft der Partnerschaftsverein dazu auf, Sachspenden für seine nächste Tour nach Lettland abzugeben. Ferner sind auch Geldspenden an den Verein gern gesehen.

Zum Hintergrund der Spendensammlung erläutert Adolf Janßen: „Die Lebenshaltungskosten sind höher als hier.“ Der Verdienst sei in Lettland aber geringer als in Deutschland – insbesondere auf dem Land.

„Wir nehmen alles, was noch gut erhalten ist, was man selbst noch anziehen würde“, erläutert Janßen den Sachspenden-Aufruf. Sprich: Zu den Sachspenden, die gebraucht werden, zählen etwa Bettwäsche, Handtücher oder Kleidung. Bei Fragen zu den Spenden kann man sich auch direkt an Adolf Janßen unter der Telefonnummer 04203/9325 wenden.

Spenden für Lettland Die Spenden-Sammelaktion findet am Freitag, 19. August, von 14 bis 17 Uhr an der KGS Kirchweyhe statt.

Der Termin für die Spenden-Sammelaktion ist am Freitag, 19. August, zwischen 14 und 17 Uhr an der KGS Kirchweyhe. Dabei wird es auch wieder die Möglichkeit geben, Pakete für bestimmte Adressen in den Partnergemeinden abzugeben. Hierfür nimmt der Verein einen Betrag von zehn Euro von Mitgliedern, 15 Euro von Nichtmitgliedern. Laut Janßen brauchen die Pakete keine Beschriftungen zu ihrem Inhalt enthalten.

Fünf Fahrer und drei Fahrzeuge

Janßen ist einer von fünf Fahrern, die sich mit drei Fahrzeugen auf den Weg machen werden. Den Sattelzug und die zwei Siebeneinhalbtonner stellen örtliche Unternehmen dem Verein für die Dauer des Transports als Spende zur Verfügung.

Über Land würde zwischen Weyhe und Madona eine Distanz von rund 1800 Kilometern liegen. Einen großen Teil der Strecke wird der kleine Konvoi aber auf dem Seeweg zurücklegen. Laut Janßen wollen er und seine Mitstreiter am Samstagabend in Travemünde ablegen, um dann rund 25 Stunden auf einer Ostsee-Fähre zu verbringen. Ihre Rücktour planen die Lettland-Fahrer am 26. August anzutreten. Dann mit Kunstgegenständen wie Bildern und Keramiken für den gemeinsamen Kulturaustausch im Gepäck, wie Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock ergänzt.

Volker Greulich ist neuer Vorsitzender des Fördervereins

Zusammen mit dem Hilfstransport und der Spendensammelaktion hat der Verein am Donnerstag auch darauf hingewiesen, dass er bei seiner Sitzung einen neuen Vorstand gewählt hat. Seit rund einem Monat übernimmt der bisherige Kassenwart Volker Greulich den Posten des ersten Vorsitzenden. Stellvertretende Vorsitzende ist Antje Mühlenstedt-Meko, Schriftführerin weiterhin Silke Hoffmann.

Einsatz für Frieden und Demokratie

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hob Antje Mühlenstedt-Meko hervor, dass es wichtig sei, den Friedensgedanken hochzuhalten. „Wir kämpfen für Frieden und Demokratie“, sagte sie mit Blick auf Ängste in den baltischen Staaten vor der russischen Aggression. Bürgermeister Frank Seidel unterstrich: „Der Friedensgedanke ist aktueller denn je.“ Und, bezogen auf den Hilfstransport: „Für uns als Gemeinde ist wichtig, dass geholfen wird.“