Sabine aus Leeste schmökert in ihrem neuen Buch aus der Feder von Sandra Brown. Der Titel lautet „Tödliche Sehnsucht“. „Das Werk behandelt die Frage, wie weit jemand geht, um die zu schützen, die man am meisten liebt“, sagt sie. Die Weyherin hat sich beim örtlichen Buchhandel mit reichlich Lesestoff eingedeckt. Sie hat genug Literatur, um in der Corona-Krise viel zu lesen.

sie/Foto: Sigi Schritt