Leonardo da Vinci hätte sicher seine Freude gehabt

Kirchweyhe – Die Ergebnisse von zwölf Drehtür-Forschungsprojekten haben am Donnerstagabend Schüler der KGS Kirchweyhe präsentiert. Diese Veranstaltung gehört nach Aussage des Gymnasialzweigleiters Tilko Vitzthum inzwischen zum alljährlichen Schulleben und ist Teil der Begabtenförderung. Die didaktische Leiterin Liane Hedemann und Ulla Hollen hatten die jungen Forscher bei ihrer Arbeit begleitet und sie auf die Vortragsrunde vorbereitet.

Dabei verwandelte sich das Forum zeitweise in einen Hörsaal, in dem Eltern und Mitschüler über die Ergebnisse informiert wurden. Für die Arbeit an ihren Projekten waren die Schüler zeitweise vom regulären Unterricht befreit und konnten sich selbstständig um Informationen bemühen, Modelle anfertigen und die Präsentation vorbereiten.

Natürlich waren sie aufgeregt, aber in den Vorträgen war davon kaum etwas zu spüren. Sie waren fachlich und inhaltlich mit der Materie vertraut und ließen sich auch von kleinen technischen Störungen nicht irritieren.

Das Spektrum der Projekte war weit gestreut und reichte von der Fliegerei bis zur Raumfahrt und Gedankensteuerung und von Auswirkungen der Kreuzfahrten auf die Umwelt bis Doping.

Dass dieses Drehtür-Projekt ausgerechnet am 2. Mai, dem 500. Todestag des großen Leonardo da Vinci, vorgestellt wurde, mag Zufall sein. Durchaus möglich, dass auch er an den Präsentationen der jungen Forscherinnen und Forscher seine Freude gehabt hätte.

Locker und manchmal durchaus auch witzig berichteten sie über ihr Spezialgebiet. Anschaulich stellten Amani Pargmnann und Karla Hockemeyer vor, dass es für die Menschen keinen Fluchtort im Weltall gibt, wenn sie ihre Erde unbewohnbar machen. Sie erklärten den „ökologischen Fußabdruck“, der die Biokapazität der Erde längst übersteigt.

Finja Bollmann stellte Nanotubes vor. Die Kohlenstoffverbindungen seien stabil, zugfest und sehr leicht und könnten sowohl in der Technik als auch in der Medizin Verwendung finden. Über Gesten und Körpersprache hatte Fabian Flügge geforscht. Damit würden Menschen ihre Gefühle ausdrücken, die durchaus „lesbar“ sind. Er stellte selbst Beispiele vor, warnte aber davor, dass bestimmte Gesten in anderen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden.

Als einzige Realschüler unter den Referenten hatten Emre Kaya und Julian Stanko sich mit der Fliegerei beschäftigt und erklärten anschaulich die Physik der Tragflächen.

Tom Straßberger und Veron Jungemann hatten sich an das weite Feld der Bionik gewagt. Sie nannten Beispiele für kreative Umsetzungen von Anregungen aus der Biologie in die Technik. Neeltje Cordes hatte sich mit der Unsterblichkeit beschäftigt und informierte über Verfahren, mit denen versucht wird, die Unsterblichkeit zu erlangen. Sie warnte auch vor den Folgen der dann möglichen Überbevölkerung der Erde und gab zu bedenken, ob Unsterblichkeit es wert sei, im Alter ständig mit Schmerzen leben zu müssen. Sie war zu dem Schluss gekommen „Den Tod müssen wir alle mal durchleben.“ Sie gab den Rat: „Macht das Beste aus eurem Leben, um hinterher nicht traurig darüber zu sein, dass ihr es nicht gemacht habt.“

Über Entstehung, Symptome und Folgen des Diabetes berichtete Nele Guder und gab den Zuhörern auch Präventions-Tipps, zu denen richtige Ernährung und regelmäßige Bewegung gehören.

Julia Erdmann begann mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“ ihren Vortrag und kam zu dem Schluss, dass diese Gedankenfreiheit gefährdet ist. Mit Instrumenten könnten Gehirnströme gemessen, emotionale Reaktionen wahrgenommen und sogar gesteuert werden. Bei neurologischen Erkrankungen könnte das segensreich genutzt werden, sie warnte aber vor Manipulation.

Anschaulich und leicht verständlich informierte Bastian Guder über Doping und warnte vor langfristigen Gesundheitsschäden.

Anna Ahrlich hatte sich mit dem Lachen beschäftigt, das gesund ist, entspannt, Stress abbaut und den Blutdruck senkt. Lachen weckt positive Empfindungen, massiert durch das Zwerchfell Leber, Galle und Milz. An eigenen Beispielen zeigte sie den erkennbaren Unterschied zwischen echtem und falschem Lachen.

Philina Gaus referierte über Träume, die nach Siegmund Freud Reflektionen des Unterbewussten sind. Sie bezeichnete Träume als psychische Altivitäten beim Schlafen und berichtete, dass inzwischen auch Träume gesteuert werden können.