Lenkungsgruppe soll ihre Arbeit im Februar aufnehmen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde ist in die Jahre gekommen – Politik und Verwaltung wollen ihn fortschreiben. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am Dienstagabend bildete den Auftakt für den Prozess. Bis zum Jahresende sollen die Diskussionen und Beratungen in ein Strategiepapier münden, das länger als ein Jahrzehnt Gültigkeit haben soll, hofft Planer Max Serzisko. Eine Lenkungsgruppe – bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, Politikern und Beigeordneten – soll im Februar eingerichtet werden.

„Früher stand das Auto im Fokus, heute ist es die Mobilität im Allgemeinen“, so der Verwaltungsmitarbeiter. „Es geht um einen integrierten Ansatz.“

„Wir wollen den Autoverkehr nicht aus der Gemeinde verdrängen“, sagte der Planer, doch es gehe auch um den Öffentlichen Personennahverkehr auf der Straße und der Schiene, außerdem um den demografischen Wandel, um den ruhenden Verkehr und um Elektromobilität.

Ein Planungsbüro arbeite bereits im Hintergrund an der Bestandsaufnahme, erklärte Baudirektor Steffen Nadrowski. Er forderte die Bürger auf, sich auf der Suche nach Lösungen zu beteiligen. Die in den Bürgergesprächen 2015 geäußerten Wünsche würden ausgewertet, hieß es. Es sei aber nicht schlimm, wenn man nicht an diesen Veranstaltungen teilgenommen hatte, antwortete der Fachbereichsleiter auf die Frage einer Zuschauerin. Es bleibe fast ein Jahr Zeit, um ins Gespräch zu kommen. An welchen Fahrradwegen beispielsweise der Schuh drücke, sollen die Bürger auf entsprechenden Veranstaltungen berichten: „Sie haben das Wissen von vor Ort.“

Ingrid Söfty (CDU) lobte das Vorgehen der Verwaltung. Jetzt würden die Beratungen ganz anders laufen. Früher hätte die Verwaltung den Lokalpolitikern den Plan vorgelegt, wobei man nur ein bisschen was verändern konnte. „Eine große Bürgerbeteiligung gab es nicht.“

Eine sehr extensive Beteiligung der Weyher führe zum Erfolg, glaubte Berthold Groeneveld (SPD). Allerdings hege er Zweifel, ob ein Plan 15 Jahre hält.

Für widerstreitende Interessen gebt es keine Patentlösung, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Am Ende sei es ein Abwägungsprozess. Der Verkehr müsse jedenfalls so gestaltet werden, dass „er uns nicht auf Dauer erstickt“.