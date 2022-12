Leidenschaftlicher Hunde- und Vereinsmensch: Horst Kuder

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Horst Kuder mit Ehrenurkunde zur 60-jährigen Mitgliedschaft, im Hintergrund die Urkunde für die Silbermedaille, die er 1961 gewonnen hat. © Wittenberg

Horst Kuder ist seit mehr als sechs Jahrzehnten im Verein für Deutsche Schäferhunde aktiv. 1961 wurde er zweiter bei der Bundessieger-Zuchtschau.

Weyhe – Haustier statt Kippen: Seinen ersten Deutschen Schäferhund, ein Welpe, hat er sich zugelegt, als er mit dem Rauchen aufgehört hat, erzählt Horst Kuder. 1959 sei das gewesen.

Als Kind wird Horst Kuder auf dem elterlichen Hof von einem Hund gebissen

Der heute 88-Jährige wollte damals nicht einfach nur Hundehalter werden, sondern auch einem Verein beitreten. Aber es waren noch andere Zeiten: In Barrien, wo er zu dieser Zeit gebaut hat, musste sich Kuder zunächst ein Jahr lang auf dem Hundeplatz beweisen, bevor er Mitglied der Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde werden durfte. Das offizielle Beitrittsdatum war dann der 1. Januar 1961.

Seit sechzig Jahren Mitglied: Dafür hat Kuder, der bereits seit den 1980er-Jahren wieder in Kirchweyhe lebt, Post aus Augsburg, dem Sitz des Hauptvereins, bekommen: ein silberner Wandteller mit Gravur, eine goldene Anstecknadel mit kleinem Brillanten und eine Ehrenurkunde mit Unterschrift des Vereinspräsidenten.

Impressionen aus sechs Jahrzehnten: Anfang der 1960er mit Hündin Fara von Pieckmoor. Rechts ein Gruppenbild vom Seniorenpokalkampf 1991 in Leeste (zweiter v.r.). © Privat

Diese Ehrungen reihen sich in viele andere Auszeichnungen ein, die Kuder über sechs Jahrzehnte gesammelt hat. Die meisten seiner Pokale habe er in Kartons auf dem Dachboden verstaut, es seien einfach zu viele, um sie alle aufzustellen, erwähnt er nebenbei. Einen seiner größten Erfolge hat Kuder nur wenige Monate nach dem Beitritt, im Oktober 1961, erzielt: Ein zweiter Platz bei der Bundessieger-Zuchtschau in Hannover. Auch später, auf Schauen in Frankfurt am Main, Mannheim und Hannover, hat er Spitzenplätze belegen können.

Dabei hatte er als Kind verständliche Angst vor Hunden: In Schlesien, von dort stammt seine Familie, war er vom Schäferhund gebissen worden, der über den elterlichen Bauernhof wachte. Der Junge hatte ein Messer über den Hof zur Dreschmaschine bringen sollen. Rund achtzig Jahre später deutet Kuder am Esszimmertisch auf seine rechte Schulter, spricht von einem „Fleischklumpen“, der herausgebissen wurde. „Später hab’ ich gesagt: Jetzt darfst du keine Angst mehr haben.“ Neben der Nikotin-Entwöhnung also der zweite Grund, warum er (zurück) auf den Hund gekommen war.

Jusos, SPD, Club der Alleinstehenden, AWO: Ohne Vereinsämter hat Horst Kuder sich nie wohlgefühlt

Es sollte ein Deutscher Schäferhund und kein anderer Hund sein, das sei für ihn immer selbstverständlich gewesen. „Der Schäferhund passt zu mir“, sagt er. Dass Hund und Herrchen sich ähneln, diesen Spruch kennt er natürlich. Aber inwiefern? Kuder überlegt: Leistungsfähig, intelligent, vielseitig – mit diesen Eigenschaften könnte er sich anfreunden. Wichtig sei auch der Kontakt zum Menschen. „Ich war immer das Leittier“, sagt er, wenn er an seine eigenen, stets weiblichen, Schäferhunde zurückdenkt.

Impressionen aus sechs Jahrzehnten: Anfang der 1960er mit Hündin Fara von Pieckmoor. Rechts ein Gruppenbild vom Seniorenpokalkampf 1991 in Leeste (zweiter v.r.). © Kuder

Man könnte das „Leittier“ aber auch auf sein Engagement in verschiedenen Vereinen, im Betrieb und in der Politik beziehen – bei dem er immer Vorstandsposten übernommen hat: Schon in seiner Lehrzeit als Stahlbauschlosser sei er zum Vertrauensmann und dann in den Betriebsrat gewählt worden. In Barrien war er unter anderem Juso-Vorsitzender, später Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Kuder war Gründer und mehr als 25 Jahre Vorsitzender des Clubs der Alleinstehenden Weyhe, den er auch im Vorstand eines Bundesverbands vertreten hat. Und bei der Weyher Arbeiterwohlfahrt (Awo) war er lange Kassenwart, seit zehn Jahren ist er erster Vorsitzender. „Ich bin schon ein Vereinsmensch“, stellt er fest.

Unter seinen verschiedenen Vorstandsaufgaben bei der Leester Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde erwähnt Kuder besonders die des Zuchtwarts – „eine ganz wichtige Vorstandsposition“. Grob gesagt, wacht der Zuchtwart vor Ort darüber, welche Hunde und welche Züchter sich für die Zucht Deutscher Schäferhunde nach den Regularien des Verbands eignen. Dafür sind unter anderem ein Rasse-Echtheitszertifikat mit Ahnennachweis bis in die vierte Generation der Vierbeiner notwendig, aber auch Röntgenbilder ihrer Hüftgelenke zur Vorbeugung von Erbkrankheiten.

Vor 20-25 Jahren hat Horst Kuder mit Zucht und Ausbildung der Hunde aufgehört

Selbst gezüchtet hat Horst Kuder vor allem in den rund 25 Jahren, in denen er in mit mehr Platz in Barrien lebte, aber auch später in Kirchweyhe. Er habe Spitzenhunde gezüchtet und ausgebildet, erinnert sich Kuder. Da die Namen der Hunde aus dem Wurf eines Zwingers den Buchstaben des Alphabets folgen, kann Kuder schätzen, wie viele: Von A bis K, also auf elf Würfe, sei er gekommen, was 55 bis 60 Welpen machen dürfte. Aber seit 20, 25 Jahren züchte und bilde er selbst nicht mehr aus.

Eigene Hunde hat Kuder nicht mehr. Selbst gezüchtet und ausgebildet hat er in Barrien und später noch einige Jahre in Kirchweyhe, unter anderem die drei Welpen aus dem Jahr 1992. © Kuder

Nach seiner Scheidung Mitte der 1980er-Jahre übernahm Kuder das Haus seiner Eltern in Kirchweyhe. Und er orientierte sich im Verein für Deutsche Schäferhunde zur Ortsgruppe Leeste.

Hunde waren mein Sport.

„Hunde waren mein Sport“, sagt er. Besonders im Lehmboden der Leester Marsch: „Es sind zwar nur 1500 Meter“, so Kuder über die Strecke für die Fährtenhundprüfung. „Aber du fühlst dich, als wären das 5000.“ Ein anderes Beispiel ist die Ausdauerprüfung über eine Strecke von 20 Kilometern bei zwölf bis 15 Stundenkilometern (die der Hund zu Fuß, das Herrchen daneben auf dem Fahrrad zurücklegt).

60 Jahre im Verein für Deutsche Schäferhunde: „Die Schauen und die Prüfungen waren das Wichtigste“, sagt Horst Kuder. Er denkt an die Erfolge bei den verschiedenen Zuchtschauen zurück, zu denen er gereist ist oder an denen er selbst mitgewirkt hat: In Leeste etwa oder 1988 im und am Bremer Weserstadion, wo er an der Information gezeigt habe, wo was zu welcher Uhrzeit zu finden war. Aber beispielsweise auch an Windhundrennen im Waldstadion, die die (aufgelöste) Syker Ortsgruppe in der Mittagspause ihrer Jahreshauptversammlung veranstaltet hatte.

Horst Kuder mit Ehrenurkunde zur 60-jährigen Mitgliedschaft, im Hintergrund die Urkunde für die Silbermedaille, die er 1961 gewonnen hat. © Dierck Wittenberg

Auf die Schlosserausbildung hat Kuder seinen Werkzeugmacher aufgesattelt, später wurde er Zollbeamter, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999, fast ein Vierteljahrhundert ist das schon her. Das Rentnerdasein hat bei ihm wenig mit Ruhestand zu tun, dafür sorgen die Aufgaben, die er in den verschiedenen Vereinen übernommen hat. Beim Treffen mit der Kreiszeitung ist er eigentlich mit den Vorbereitungen der Awo-Weihnachtsfeier beschäftigt. Den Vorsitz dort will er gerne noch länger ausüben, sagt er und lässt seinen Sinn für Humor aufblitzen: „Ich sag immer: Ich werd’ hundertundeins Jahre alt – wenn ich nicht vorher sterbe.“