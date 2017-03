Mit Leidenschaft im Ehrenamt

Leeste - Von Maren Jensen. Morgens Schule, Mittags Ehrenamt: Die Abiturientin Pia Engelhardt aus Leeste hat einen straffen Zeitplan. Der Tag der 18-Jährigen ist voll durchgeplant. Selbst in den Ferien bleibt keine Zeit zum Faulenzen. „Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nichts zu tun hätte“, sagt sie.

Beispiele gefällig? Neben einem zehnstündigen Schultag plant die Leesterin die Abigala, setzt sich für Flüchtlinge ein und organisiert Konzerte für die Kulturbühne. „Manchmal wird das alles ganz schön viel, aber das Ehrenamt gibt mir so viel zurück“, sagt sie. Damit gehört Engelhardt zu einer Minderheit im Land: Laut einer Studie des Portals „Statista“ engagieren sich nur rund 14 Prozent aller Deutschen ehrenamtlich.

Eines von Pia Engelhardts liebsten Projekten ist das „Street-Art-Festival“ der Gemeinde Weyhe, bei dem Graffiti-Sprayer ihr Können zeigen. „Dort gehe ich richtig in meinem Element auf“, sagt die Elftklässlerin. Für das Event kümmert sie sich gemeinsam im Team der Kulturbeauftragten Tina Fischer um die gesamte Organisation – von der Technik bis zur Auswahl der Künstler.

Daneben baute die 18-Jährige an der KGS eine Flüchtlings-AG auf, die mittlerweile 15 Jugendlichen aus Afrika beim Deutschlernen hilft. Genug ist das der Schülerin noch lange nicht. „Ich plane noch viele weitere Projekte, wie ein Schülerradio einzuführen“, sagt sie. Ihr Interesse gilt dem Journalismus. Sie hat erste Artikel als freie Mitarbeiterin dieser Zeitung geschrieben. Für das Videoportal hat sie einmal einen ehemaligen Absolventen ihrer Schule, Prof. Dr. Michael Rosemann (Abi 1987) interviewt. Er war im vergangenen Sommer in Deutschland und deshalb auch in seiner Heimat, weil der Bundespräsident Joachim Gauck den ehemaligen Weyher zum Honorarkonsul für Brisbane (Australien) bestellt hatte. Der Wissenschaftler und Diplomat ist in Kirchweyhe aufgewachsen. Pia Engelhardt sprach mit ihm über seinen neuen Job.

Wegen ihres sozialen Engagements hofft Engelhardt auf einen Platz bei den „Young Leaders“. Die von Staat und Wirtschaft unterstützte Organisation bietet Akademien und Medien-Workshops an, auf denen Jugendliche von 15 bis 22 Jahren ihre eigenen Fernseh-, Radio-, oder Zeitungsbeiträge entwickeln. „Ich glaube ich habe ganz gute Chancen angenommen zu werden“, sagt Engelhardt. Schließlich sei sie jahrelang in der Schülervertretung und als Jahrgangssprecherin aktiv gewesen. „Dafür organisierte ich Anti-Rassismus-Tage und Spendenläufe“, erzählt sie.

Vor allem für den jährlichen Jugend-Presse-Kongress der Young Leaders reisen Jugendliche aus ganz Deutschland an. Dort lernen die Jugendlichen Artikel zu schreiben, Interviews zu führen und Beiträge unter Zeitdruck zu produzieren. Auf dem letzten und bereits 150. Kongress zum Thema „Zwischen Military Fitness und Olympia“ in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf waren 120 sozial, kirchlich und politisch engagierte Jugendliche vertreten. Neben der Schule oder dem Studium leiten die Teilnehmer Theaterworkshops mit Menschen mit Behinderung, verteilen Kleidung in Asylunterkünften oder greifen tatkräftig in einer politischen Partei mit an. Auf dem Kongress durften sie in die Rolle von Reportern schlüpfen und befragen beispielsweise Spitzensportler. Darunter Weltmeister und Medaillen-Träger der Olympischen Spiele. „Das wäre genau mein Ding“, schwärmt Engelhardt. Für die Zukunft hat sie sich nicht nur vorgenommen, sich bei den Young-Leaders zu bewerben, sondern auch ein Auslandspraktikum zu machen und um die Welt zu reisen.