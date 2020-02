Lehrer bunkert Rauschgift

Weyhe - Von Dieter Niederheide. Eine Prise Kokain, knapp mehr als 30 Gramm Marihuana und zwei LSD-Trips stellten Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung Ende 2018 in Weyhe sicher. Bewohner war ein Lehrer. Der hatte sich jetzt wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor einem Strafrichter des Amtsgerichts Syke zu verantworten.

Die Polizei war im Einsatz, weil er von einer ehemaligen Bekannten angeschwärzt worden war. Der Angeklagte räumte ein, dass er damals in seiner Wohnung Drogen konsumierte. Inzwischen habe er aus eigenem Antrieb heraus das Gespräch mit einer Drogenberatung gesucht. Vom Drogenkonsum sei der Mandant, so der Anwalt, weg. Der Angeklagte selber gab an, dass Kokain, kein Gramm, und die LSD-Trips alte Überbleibsel aus früheren Zeiten waren.

Im Falle einer Verurteilung durch den Strafrichter stand für den Lehrer der Verlust des Arbeitsplatzes auf dem Spiel. Aus diesem Grund machte sich sein Anwalt für eine Einstellung des Strafverfahrens nach Paragraf 153a, also in Verbindung mit einer finanziellen Sanktion in Form einer Geldauflage stark. Das Strafverfahren sei für den Mann ein heftiger Warnschuss gewesen, führte der Anwalt ein. Auch eine Geldstrafe unter Vorbehalt, also zur Bewährung ausgesetzt, hätte ihn vor dem Verlust der Beschäftigung an einer Schule nicht geschützt.

Der Anwalt führte noch ins Feld, dass der Mandant sich im Zuge der Ermittlungen offenbart und bei der Durchsuchung durchaus kooperativ verhalten habe. Die Oberamtsanwältin hielt dem Lehrer vor: „Sie haben eine Vorbildfunktion.“ Der Angeklagte: „Ja, es war von mir eine Riesendummheit, ich sehe ein, dass ich da Mist gebaut habe“.

Am Ende stimmte die Oberamtsanwältin als Vertreterin der Staatsanwaltschaft der Anregung des Verteidigers und des Strafrichters zu. Das Strafverfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von 5 000 Euro eingestellt. Der Lehrer bleibt weiter ohne Strafeintrag im Register. Damit dürften berufliche Sanktionen gegen den Mann umgangen sein.