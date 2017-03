Leester DRK zählt mehr Blutspender

Leeste - Die Vorsitzende der DRK-Ortsvereins Leeste, Astrid Schlegel, hat während der Jahreshauptversammlung am Freitag im Gasthaus Waldkater in ihrem Bericht an vielfältige Aktionen des Ortsvereins erinnert. Das umfangreiche Veranstaltungsprogramm trage auch dazu bei, dass sich die Mitgliederzahl unverändert bei 240 eingependelt habe, sagte sie.

Mit 610 Blutspendern, darunter 45 Erstspender, wurden sogar leicht steigende Zahlen gemeldet. „Das steht und fällt mit Anja und ihrem tollen Team“, lobte die Vorsitzende den Kreis der ehrenamtlichen Helferinnen, die unter der Regie von Anja Duveneck die Blutspendeaktionen organisieren. In diesem Jahr werden sie den Freiwilligen zusätzlich zu dem üblichen Imbiss auch Spezialbüfetts wie Grünkohl im Winter und Gegrilltes im Sommer anbieten.

„Es macht Spaß, im Deutschen Rote Kreuz aktiv zu sein, zumal wir die Arbeit auf viele Schultern verteilen können“, sagte Astrid Schlegel, denn im Ortsverein Leeste seien zahlreiche Mitglieder bereit, sich zu engagieren.

Dazu zählen auch Rebekka Kleemann und Christian Klaiber, die die Bereitschaft leiten und darüber berichteten. Im vergangenen Jahr leisteten die zwölf Mitglieder, darunter drei Frauen, rund 2 000 Dienststunden. Sie wurden bei Sportveranstaltungen, darunter erstmals auch kürzlich beim Wrestling in Dreye, angefordert. Sie besetzen die Freimarktwache, unterstützen die Flüchtlingshilfe und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit dem THW, der DLRG und der Feuerwehr. Im April nahmen sie den neuen Mannschaftstransportwagen in Betrieb.

Im Jugendrotkreuz werden 55 Mitglieder betreut. Über deren Aktivitäten berichtete Kirsten Busch. Die Nachwuchs-Rotkreuzler beteiligen sich an Wettbewerben und sind in der realistischen Notfall-Darstellung aktiv. Die Gruppe wird regelmäßig zu Übungen in der Region eingeladen, um sich als Unfallopfer schminken zu lassen und die dazu passenden Rollen zu spielen.

Obgleich zwölf Vorstandsposten besetzt werden mussten, verliefen die Wahlen reibungslos und sehr zügig, denn alle bisherigen Mitglieder kandidierten erneut für drei Jahre und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. - bt