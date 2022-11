Leester Werbegemeinschaft zufrieden mit Veranstaltungen

Von: Dierck Wittenberg

Viele Weyher und Besucher aus dem Umland kamen zum Hollandmarkt. © Gregor Hühne

Die Wirtschaftslage trübt die Stimmung - auch in Leeste. Beim Rückblick aufs Jahr stellt die Kulturscheune laut dem Vorsitzenden Carsten Hauch einen Lichtblick dar.

Leeste – Am 3. November hat sich die Leester Werbegemeinschaft zum zweiten Mal in diesem Jahr zu ihrer – eigentlich – jährlichen Versammlung getroffen. Erst im April hatten die Mitglieder ihre Jahresbilanz 2021 nachgeholt, nachdem sie im November 2021 auf das Vorjahr geblickt hatten. Kurzum: Corona hatte auch bei diesem Verein den Turnus ordentlich durcheinandergewirbelt.

Nun haben sich die Gewerbetreibenden aus Leeste also wieder am gewohnten Termin Ende Oktober/Anfang November zur Herbstversammlung getroffen. Die Rückkehr zum traditionellen Termin passt ins Bild, ging es doch um ein Jahr, in dem die Werbegemeinschaft wieder zu ihren gewohnten Aktivitäten zurückkehren konnte. Dazu zählen die Fahrrad-Rallye im Juni, der Hollandmarkt im August sowie demnächst, am ersten Adventswochenende, der Leester Weihnachtsmarkt. Nach dem Hollandmarkt ist sozusagen vor dem Weihnachtsmarkt.

Laut Carsten Hauch, dem neuen und alten ersten Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, fällt die Bilanz der zurückliegenden Aktionen durchaus positiv aus. Die Fahrrad-Rallye sei wieder gut angekommen, und der Hollandmarkt sei sehr erfolgreich gewesen. Wie voll es da war, besonders am Nachmittag, sei sehr erfreulich zu sehen gewesen. „Man hat gemerkt, dass die Leute wieder etwas erleben wollten“, so Hauch. Zudem kündigt er an, den „Herbstmarkt“ künftig aus dem Namen zu streichen. Angesichts des in den August gerückten Termins soll die Veranstaltung künftig nur „Hollandmarkt“ heißen.

Gleichwohl machen sich auch in Leeste die aktuellen Krisen, die Folgen von Pandemie und Lockdown-Maßnahmen sowie der Inflation, bemerkbar. Jedenfalls spricht Hauch von einer – „je nach Branche“ – durchwachsenen Stimmung in der Werbegemeinschaft. Anderen Bereichen gehe es besser, aber gerade für Einzelhändler und Gastronomen seien die Zeiten nicht einfach.

Carsten Hauch, Vorsitzender der Leester Werbegemeinschaft, glaubt, dass Leeste von der neuen Kulturscheune profitieren wird. Archi © Fabian Pieper

Ein Lichtblick für Leeste ist da der Henry-Wetjen-Platz mit der im Oktober eröffneten Kulturscheune: „Ein imposantes Gebäude“, urteilt Hauch. Die Herbstversammlung hatte damit begonnen, dass Christian Silberhorn, der Projekt-Manager bei der Gemeinde, die Mitglieder durch das Gebäude führte.

Ein Gebäude, das Bibliothek und Volkshochschule beherbergt, aber auch ein offener Ort zum Lesen, Aufhalten und für Kulturveranstaltungen sein soll. Ob das Besucher in den Ortsteil lockt und die Leester Unternehmen davon profitieren? „Mit Sicherheit“, sagt Carsten Hauch. Die Resonanz auf die Kulturscheune sei „insgesamt sehr, sehr positiv“.

Die von der Gemeinde aufgestellten Bänke würden sehr gut angenommen. Und nach Fertigstellung des Henry-Wetjen-Platzes in ein, zwei Jahren sei ein zusätzlicher Schub zu erwarten.

Den formalen Teil der Herbstversammlung hat die Werbegemeinschaft ebenfalls am Henry-Wetjen-Platz abgehalten, aber im evangelischen Gemeindehaus. Zu verkünden gibt es vor allem eine Personalie. Für Fabian Both, einem der beiden zweiten Vorsitzenden, rückt Aileen Flocke nach. Both hatte seinen Mobile-Shop aufgegeben (wir berichteten), Flocke ist bei dem Baufinanzierungsberater „Schlag den Zins“ tätig. Michael Quittek und Sascha Fenkse sind, genau wie Hauch, in ihren Ämter bestätigt worden und bleiben weiterhin zweiter Vorsitzender beziehungsweise Kassenwart.

Unter dem Punkt „Ideenfindung“ hatten die Mitglieder der Werbegemeinschaft im April beispielsweise ein Konzert mit Musikern aus dem Ortsteil oder einen Mittelalter-Markt angeregt. Auf mögliche neue Aktivitäten angesprochen, sagt Carsten Hauch: „Das muss erst mal reifen.“ Im Augenblick sei es, schwer, so etwas umzusetzen, das lasse sich nicht übers Knie brechen. Dafür sei jeder zu sehr mit seinem Betrieb beschäftigt. Entsprechend ist eine Umsetzung neuer Aktivitäten laut dem ersten Vorsitzenden schon im kommenden Jahr „eher unwahrscheinlich“.