Ideen für den Leester Weihnachtsmarkt 2023

Leester Weihnachtsmarkt: Die Leester WG zieht ein positives erstes Fazit. Es gibt schon jetzt zahlreiche Ideen fürs kommende Jahr.

Leeste – Nach zweijähriger Corona-Pause hatte die Leester Werbegemeinschaft zum Weihnachtsmarkt auf dem Henry-Wetjen-Platz eingeladen. Die Veranstalter ziehen ein positives erstes Fazit, zumal die Besucher sowohl am Samstag als auch am Sonntag zum Markt strömten. Sie genossen sichtlich die Marktatmosphäre und man sah, dass sich die Menschen wieder treffen und klönen wollen.

Obwohl in den Rückblick ein paar Moll-Töne einfließen – trotzdem überwiegt das Positive.

„Wir sind sehr zufrieden. Es waren sogar mehr Besucher da als zuletzt 2019“, sagt Aileen Flocke, zweite Vorsitzende der Leester WG. Dieser Markt müsse allerdings wie eine Sparversion gewertet werden – wegen Corona gab es einige Unsicherheiten. Nicht alle Ideen, die die WG hatte, konnten verwirklicht werden. Die Besucher sollten sich also im kommenden Jahr überraschen lassen.

Mit welchen Veränderungen könnten Besucher rechnen? Aileen Flocke bedauert zunächst, dass Aussteller spontan abgesagt hätten, dass Buden in der Folge leer standen oder erst gar nicht aufgebaut worden sind. Flocke setzt für 2023 wieder auf langfristige Zusagen von Beschickern und Hobbykünstlern und auf Standgebühren, die im Voraus bezahlt werden sollten.

Leester hätten insbesondere Michi’s Becks Bude von Marktmeister Michael Quittek vermisst. „Wegen einer plötzlichen Erkrankung hat der Betreiber den Stand nicht aufstellen können“, sagte sie.

Vermisst haben Besucher auch die Beschickergasse auf dem Kirchengelände. In zurückliegenden Jahren war der Weg vom Henry-Wetjen-Platz zum Haupteingang der Marienkirche stets gesäumt von Ständen, in denen Hobbykünstler ihre Werkstücke verkauften. Auch der Förderverein der Kirche hatte einen Anlaufpunkt. Vielleicht besteht 2023 die Möglichkeit, auf dem Kirchengelände Buden zu platzieren. Das wünscht sich Küster Dieter Suhling, um den Weg zur Marienkirche wieder attraktiver zu gestalten. Zum Leester Weihnachtsmarkt verwandelt sich nämlich das Gotteshaus regelmäßig in ein Konzerthaus: Das war auch diesmal so, und die Auftritte von der Chorvereinigung, von den Sängern der Hundertwasser-Grundschule, von der Big Band mit Rock-Pop Orchester sowie dem Bläserjahrgang 6 der KGS Leeste seien allesamt großartig gewesen. „Es war proppevoll“, so Suhling. Damit bleibe die Marienkirche ein Anziehungspunkt für den Markt.

Das Gemeindehaus sei ebenso stark frequentiert gewesen: Im Foyer verkaufte der Handarbeitskreis Handschuhe, Socken und andere Kleidungsstücke und im großen Saal servierte ein Team Kaffee und selbst gemachten Kuchen. Helferin Helga Friemel sei mit dem Zuspruch mehr als zufrieden gewesen. Sie möchte, dass die Leester Kirchengemeinde in einem Jahr erneut eine gute Gastgeberin ist. Helga Friemel äußerte ebenso Ideen für 2023. Sie erhofft sich vom nächsten Markt zum Beispiel mehr „Gemütlichkeit“, und Dieter Suhling möchte mehr „Romantik“ und außerdem mehr Stände, an denen es Speisen gibt. Für Suhling waren die Bereiche am neuen Café und der Alten Wache zu dunkel.

Nicht dunkel, sondern sogar stockfinster sei es auf dem Parkplatz hinter der Augenklinik Klatt gewesen, so Friemel. Ältere Leute wünschen sich mehr Licht, habe sie vernommen. Sie schlägt deshalb vor, dass dieser Parkplatz zumindest für die Dauer des Marktes beleuchtet wird. „Wenn der Weihnachtsmarkt stattfindet, sollte man unfallfrei zu Fuß laufen können. Gerade Ältere sehen mögliche Stolperfallen nicht.“

Unterm Strich habe der neue WG-Vorstand um Aileen Flocke von den Freunden des Weihnachtsmarktes einige Anregungen bekommen. Die Hinweise gelte es, zu besprechen, um den nächsten Markt noch besser zu machen, sagt Aileen Flocke. In einem Jahr würde der Markt auf dem neu gestalteten Henry-Wetjen-Platz stattfinden, betont sie. Dann würde sicherlich wieder ein typischer Laufweg, ein Rundkurs, entstehen. Unter diesen Bedingungen würde ein Zelt, wie es das DRK für das vergangene Wochenende aufgebaut hatte, nicht versteckt wirken.

In die Platz-Planungen miteinfließen würden sicherlich neue Stromverbindungen. Die Vize-Vorsitzende hofft, dass damit Stromausfälle wie etwa am Samstag, die gleich in mehreren Buden zu Problemen geführt hatten, der Vergangenheit angehören.

Wie beim Marktplatz in Kirchweyhe würde es bei der Platzumwandlung im Erdreich spezielle Kästen geben, von denen die Marktbeschicker Elektrizität für ihre Waffeleisen, Kocher und Co. ziehen können. Und auch bei der Frischwasserversorgung gebe es noch Luft nach oben.

Unterm Strich werde sie die Planungen mit den Tipps, Anregungen und den Erfahrungen des Marktgeschehens bereichern, verspricht sie.

Möglicherweise würden für den nächsten Markt auch die Alte Wache sowie das Café der Kulturscheune in die 12 Stunden Marktgeschehen miteingebunden. Da das Kultur- und Bildungszentrum jedoch erst im Oktober Eröffnung feierte, habe sich das Personal noch nicht so eingespielt, für den Leester Weihnachtsmarkt ein Angebot vorzuhalten. Flücke: Um diese Idee zu verwirklichen, gelte es, langfristig zu planen.

