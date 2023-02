Leester Wäldchen bekommt neues Gesicht

Von: Oliver Dörr

Vera Nietzer-Herrlich (Nabu) zusammen mit Bürgermeister Frank Seidel, Grünplaner Florian Mategka, Hartmut Bischoff (Nabu) sowie Stadtplaner Christian Silberhorn,Stadtplaner, im Leester Wäldchen. © Oliver Dörr

Das Leester Wäldchen soll zu einer naturnahen Naherholungsanlage mit Parkbänken umgestaltet werden.

Leeste – Über Jahrzehnte lag die Grünfläche zwischen der Leester Straße und Papengrenze brach. Nun soll die 1 500 Quadratmeter große verwilderte Fläche mit altem Baumbestand für 103 000 Euro in eine naturnahe Naherholungsanlage umgewandelt werden. So will es die Gemeinde Weyhe, die in enger Zusammenarbeit mit der Weyher Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) und dem Planungsbüro „pro-plan“ aus Blender die Umgestaltung des Grünbereichs geplant hat.

Die vorbereitenden Arbeiten sollen, so der Zeitplan, bereits Anfang Februar beginnen und bis etwa Mai dieses Jahres andauern. Ein Gutachten hat im Vorfeld die Vitalität des bestehenden Baumbestandes untersucht. Darin ist jeder einzelne Baum unter die Lupe genommen und auf seine zukünftigen Entwicklungschancen geprüft worden, wie Weyhers Grünplaner Florian Mategka verrät.

Ergebnis: Neun teils sehr kranke Bäume müssen gefällt werden. In der Pressemitteilung heißt es dazu: „Vermutlich würden die fraglichen Gehölze aufgrund von Schäden wie Faulstellen oder Wuchsanomalien wie Schrägstand ohnehin früher oder später entfernt werden müssen.“ Bereits in der Vergangenheit seien Bäume wegen mangelnder Verkehrssicherheit entnommen worden.

„Die Entscheidung zur Rodung ist uns nicht leicht gefallen“

„Die Entscheidung zur Rodung ist uns nicht leicht gefallen“, so Florian Mategka. Immerhin können laut Gutachten sechs Bäume bleiben. Darunter eine mächtige Kastanie, Eiche, Esche und ein Bergahorn. „Die gefällten Bäume würden durch 20 neue Bäume ersetzt werden“, so Mategka. Zudem seien einreihige Schnitthecken heimischer Sträucher, Klettergehölze und freiwachsende Sträucher geplant. Für Vögel und Fledermäuse würden Nistmöglichkeiten eingerichtet.

Die Freiflächen sollen laut Planung mit Blühsäumen und Waldkräutern wie Lungenkraut und Waldmeister bepflanzt werden. Steinhaufen und Totholzstapel sollen Tieren Unterschlupfmöglichkeiten bieten. Die Parkanlage wird laut Pressemitteilung „ihren jetzt ,wilden Charakter’ behalten und weiterhin an ein tatsächliches Wäldchen erinnern“. Weiterhin seien Ruhebänke und Beleuchtung vorgesehen.

Die bei den Bauarbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft entdeckten Sandstein-Brunnenringe aus dem 18. oder 19. Jahrhundert sollen zudem als historische Elemente in die Gestaltung des Grüns integriert werden, wie Mategka preisgibt. Die Grünflächen sollen betreten werden dürfen.

Dass die Schaffung dieses Kleinods in zentraler Lage und bei den vorherrschenden Bodenpreisen nicht ganz einfach war, bestätigt Christian Silberhorn, Stadtplaner der Gemeinde Weyhe.

Grünachse zwischen Henry-Wetjen-Platz und Leester Bahnhof

„Dies war aber das Sanierungsziel gewesen“, so Silberhorn, „das in Workshops gemeinsam mit den Einwohnern formuliert wurde. Die Einwohner haben unbedingt gewollt, dass das Wäldchen erhalten bleibt“.

Mit der Sicherung für die nächsten Generationen löse die Verwaltung auch ein Versprechen gegenüber der Leester Bevölkerung ein, wie es dazu in der Pressemitteilung heißt.

Das Leester Wäldchen soll, so der Plan, der zentrale Punkt der Grünachse zwischen Henry-Wetjen-Platz und Leester Bahnhof sein. Die Gemeinde Weyhe teilt dazu mit, dass mit den Arbeiten an der neuen Wegeverbindung zwischen dem Leester Bahnhof und dem Henry-Wetjen-Platz ebenfalls in diesem Frühjahr begonnen werden soll. Aufgrund dieser beiden parallel laufenden Baumaßen könne es streckenweise zu Sperrungen dieser beliebten Wege kommen, so die Gemeinde.

Die Verwaltung und die ausführende Firma seien aber bemüht, diese auf ein Minimum zu reduzieren.