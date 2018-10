Traditionsverein muss bis Ende April 2020 seine Gebäude verlassen

Leeste - Von Sigi Schritt. Der Leester Schützenverein sucht einen neuen Treffpunkt. Wie der Vorsitzende Dieter Apmann mitteilt, habe der Vermieter aller vom Verein genutzten Räume kürzlich eine folgenreiche Kündigung ausgesprochen. Bis Ende April 2020 müsse der Verein sowohl das Vereinsheim, das Geschäftszimmer als auch die Räume für die Toiletten sowie den Schießstand für Luftgewehr und Kleinkaliber aufgeben. Laut Apmann sollen „alle Gebäude abgerissen werden“.

Der Vorsitzende war gestern für Nachfragen nicht erreichbar. Die ausgesprochene Kündigung sei für den Verein offensichtlich nicht ganz überraschend gekommen, war aus dem Vorstand zu erfahren. Es war bekannt, dass das Areal mitten im Sanierungsgebiet des Leester Ortskerns liegt und die Gebäude samt Freiluftplatz derzeit Bestandteil des neuen Bebauungsplans „Ladestraße“ sind. Außerdem gab es in diesem Zusammenhang bereits Bürgergespräche, bestätigte die Gemeinde.

Wie der Kassenwart und Vorstandsmitglied der Leester Schützen, Günther Kubick, auf Anfrage erläutert, habe es bereits am Anfang des Jahres ein Treffen mit dem langjährigen Eigentümer Bernd Zweck gegeben. Der Sudweyher hatte vor vielen Jahren das ehemalige Gasthaus von Jan Schnackenberg und die damit verbundene Immobilie gekauft, in dem der Schützenverein seit seinen Anfängen im Jahr 1903 viele Jahrzehnte beheimatet ist. Der Vermieter konfrontierte laut Kubick den 150 Mitglieder starken Verein mit einer Mietpreiserhöhung auf zwei Euro je Quadratmeter. Bei einem Jahresbeitrag von 45 Euro für Erwachsene und zwölf Euro für Jugendliche könne der Verein keinen ortsüblichen Mietzins zahlen. Die Verhandlungen scheiterten.

Der Verein wünscht sich einen Ersatztreffpunkt in Leeste und brachte zwischenzeitlich den Leester Bahnhof der BTE ins Gespräch. Es sollen bis zu 50 Personen tagen können.

+ Die Richtung für den Verein steht noch nicht fest. © Schritt

Außerdem sollte ein Luftgewehrstand untergebracht werden können. Die Schießsportler benötigen laut Kubick einen weiteren Raum, der mindestens 15 Meter lang und fünf bis sechs Meter breit ist.

Ihr Kleinkaliberschießen könnten die Leester statt auf eigenem Stand möglicherweise künftig bei den Nachbarvereinen veranstalten. Ohnehin steht laut Ehrenvorsitzender Lübbo Schönberger im Raum, dass die Anlage möglicherweise wegen neuerer verschärfter Bestimmungen die Zulassung verlieren könnte.

In 14 Tagen treffen die Leester Schützen auf den Vorstand des 130 Mitglieder starken Melchiorshauser Vereins. „Wir sind im Gespräch“, bestätigte der Vorsitzende Frank Drewes. Der Vorteil: Die Melchiorshauser besitzen im Wäldchen an der Bundesstraße 6 ein Schützenhaus mit eigener Anlage. Was sich in den kommenden Gesprächen ergibt, wisse niemand. Drewes glaubt aber, dass eine Fusion für beide Vereine nicht infrage komme.

Nicht nur wegen der freundschaftlichen, sondern auch wegen der geschichtliche Verbundenheit „wollen wir den Leestern unter die Arme greifen“, so Drewes. „Unser Verein ist nur wenige Jahre älter.“ Einige Melchiorshauser hatten sich wenige Jahre nach der Gründung zusammengefunden, um einen neuen Club in Leeste entstehen zu lassen.

Auch die Gemeinde wolle helfen, eine neue Bleibe zu finden, sagt Rathausmitarbeiterin Jutta Timmermann. Sie bestätigte, dass auch ohne die beabsichtigte Aufstellung des B-Plans „Ladestraße“ bereits für den Eigentümer der Schützen-Immobilien Baurecht bestand, weil die Gebäude im sogenannten Innenbereich liegen. Wie bereits berichtet, sieht der Plan am Anfang der Ladestraße ein Mischgebiet vor: Gewerbe und Wohnen ist dort zulässig.

Der Eigentümer der Schützen-Immobilien, Bernd Zweck, hatte die Planungen der Gemeinde mit Wohlwollen verfolgt. Für ihn sei es „höchste Zeit, dass die Blechkisten (Gemeint sind die Gebäude von GS Agri) wegmüssen und das Umfeld im Herzen von Leeste neu gestaltet wird. Bürgermeister Andreas Bovenschulte sei der Macher, der mit seinem Team die Dinge bewegt. Die Angebotsplanung der Gemeinde sei für ihn erst „ein willkommener Impuls“ gewesen, über eine Bebauung nachzudenken. Ihm strebt etwas architektonisch Ansprechendes vor. Der Investor wünscht sich für den kleineren Platz, der dort entstehen soll, „ein Schmuckstück für Leeste“. Es soll zeitgemäß und zukunftsweisend werden. Bernd Zweck will allerdings für Detailplanungen noch abwarten, wie sich das Bild ergibt, das nach dem Abriss der Ladestraßen-Hallen und der GS-Agri-Gebäude entsteht. Konkrete Baupläne gebe es noch nicht.