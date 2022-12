„Die Leester Schlickrutscher“ haben die Pandemie ohne Havarie überstanden

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Wiehnacht an de Waterkant, Wiehnacht ok in’t Binnenland“: die Leester Schlickrutscher bei ihrem jüngsten Weihnachtskonzert in der Leester Marienkirche. © Schlickrutscher

Der Shanty-Chor „Die Leester Schlickrutscher“ hat die Pandemie ohne Havarie überstanden. Weitere Sänger sind immer willkommen.

Weyhe – Zugegeben, direkt an der Küste liegt Leeste nicht. Aber Seemannsbrauchtum wird auch hier gepflegt. Bereits seit 1989 gibt es den Shanty-Chor „Die Leester Schlickrutscher“, seinerzeit aus einer Islandreise von Chören aus Riede und Leeste heraus entstanden. Nicht ganz so alt, aber auch schon eine eigene Tradition, war das Shanty-Weihnachtskonzert in der Marienkirche.

„Die Leester Schlickrutscher“ üben alle zwei Wochen in der Alten Wache in Leeste

Wie bei anderen Gesangsgruppen hatte Corona bei den Schlickrutschern für eine Zeit ohne gemeinsame Proben und ohne Auftritte gesorgt. Nach der Flaute haben sie aber wieder Fahrt aufgenommen. Am 4. Dezember haben sich die Schlickrutscher mit ihrem ersten maritimen Weihnachtskonzert seit 2019 zurückgemeldet: ein erfolgreicher und auch emotionaler Nachmittag vor rund 120 Zuschauern. So schildern es Schriftführer Helmut Friemel und Chorleiterin Alexandra Brünner.

Ihnen zufolge kann man nach dem Auftritt notieren: Die Leester Schlickrutscher sind bisher ohne Havarie durch die Pandemie gekommen. Mitglieder habe man – zumindest dadurch – nicht verloren. Allerdings macht sich mitunter das Alter bemerkbar: Zuletzt hätten sich drei Männer zur Pflege ihrer Ehefrau zurückgezogen, so Brünner. Es seien aber auch neue Mitglieder hinzugekommen.

„Das sind große Jungs“, sagt sie über ihre Mannschaft, deren Alter sich zwischen Anfang 70 und Ende 80 bewege. Die Profimusikerin steht seit 2015 bei den Schlickrutschern als ehrenamtliche Chorleiterin auf der Brücke.

Zur Probe trifft sich der Chor eigentlich alle zwei Wochen in der Alten Wache. In der Corona-Hochphase habe man versucht, mit Abstand, abgeklebten Plätzen und vorherigen Tests zu proben. Aber: „Die Angst war schon bei sehr vielen dabei“, sagt Brünner. Die regelmäßigen Termine habe man – bei aufgerissenen Fenstern – in diesem Frühjahr wieder aufgenommen.

Voraussetzung, um mitzumachen, sei, dass man den Ton halten kann, erklärt die Chorleiterin. Noten lesen müsse man aber nicht unbedingt können: „Wir üben das so, dass sich das einprägt.“ Mit Erfolg, wie Helmut Friemel bestätigt: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Selten sei außerdem, dass drei Akkordeon-Spieler zum Chor gehören. Da werde strikt nach Noten gespielt. „Der musikalische Hintergrund ist sehr stabil“, so Brünner.

Beim Weihnachtskonzert gibt es von den Leester Schlickrutschern ausnahmslos Weihnachts-Shantys zu hören

An das Repertoire formuliert die Musikerin ebenfalls hohe Ansprüche. So soll das Weihnachtskonzert auch ausschließlich aus Weihnachtsliedern bestehen. „Wir sind stolz darauf, einer der wenigen Chöre zu sein, die wirklich nur Weihnachtsshantys singen.“ Dafür habe man ja die Jahreszeiten. Diese Stücke sind auch auf der 2018 erschienenen CD „Wiehnacht an de Waterkant“ versammelt.

„Es gibt auch lustige Shantys“, sagt Brünner. Aber bei Liedern von der Weihnacht auf hoher See geht es um Themen wie Einsamkeit, fernab von den Lieben zu sein. „Wir sorgen mit dem Weihnachtskonzert für Emotionen“, sagt die Chorleiterin. Nicht nur auf den Zuschauerbänken, sondern auch auf der Bühne. Dass sich das beim Singen als Klos im Hals bemerkbar macht, kann Helmut Friemel bestätigen. Gefühle zu zeigen, das sei für Männer nicht selbstverständlich – aber bei diesen Liedern unvermeidlich. „Dadurch wird mit dem Herzen gesungen“, so Brünner.

Nach kleineren Auftritten in Seniorenheimen war das Weihnachtskonzert in der Marienkirche der erste große Auftritt seit Corona. „Wir haben uns im Vorfeld richtig gefreut“, bestätigt Friemel. Trotzdem (oder deswegen) war die Generalprobe alles andere als zur Zufriedenheit der Chorleiterin ausgefallen. Aber standesgemäß folgte darauf ein umso gelungeneres Konzert. Auf das – trotz Weihnachtspause bei den Proben – in diesem Jahr möglicherweise noch ein weiterer Auftritt folgen könnte. Der wird dann rechtzeitig bekannt gegeben.