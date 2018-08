Streicheleinheiten, Leckerli und Lob sind erlaubt

Ingrid Thies (2.v.l.) mit einer Trainingsgruppe beim Rally Obedience in der Leester Marsch.

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. Die Ortsgruppe Leeste im Verein für Deutsche Schäferhunde hat vor vier Jahren eine Rally-Obedience-Gruppe gegründet. Inzwischen wurden auf der Anlage in der Leester Marsch schon zwei bundesweite Turniere ausgerichtet. Von den derzeit 18 Mitgliedern der Trainingsgruppe haben einige bereits sehr erfolgreich an Turnieren teilgenommen, obgleich dies natürlich keine Bedingung dafür ist, beim Training mitzumachen.

Rally Obedience ist eine Hundesportart, die in den USA entstanden ist und auch in Deutschland einen immer größeren Zulauf gefunden hat. Daher nahm der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) Rally Obedience 2012 vom in das offizielle Hundesportangebot auf und legte ein Regelwerk dafür fest, dem sich 2016 auch der Verein für Deutsche Schäferhunde anschloss.

Bei dieser Sportart geht es um eine möglichst perfekte Kommunikation und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer. „Es gibt kaum ein Mensch-Hund-Team, das sich für diese Sportart nicht eignet: Große und kleine, alte und junge, unbegrenzt mobile und mobil begrenzte Menschen und Hunde können daran teilnehmen,“ erklärt Ingrid Thies, die im Leester Verein zusammen mit Traute Stammwitz die Trainingsarbeit leitet.

Im Vordergrund stehen Unterordnungsübungen. Dabei werden immer unterschiedliche Parcoure mit verschiedenen Stationen auf dem 20 mal 30 Meter großen Übungsplatz zusammengestellt. Die Stationen bestehen aus Schildern, die dem Team angeben, was zu tun ist und in welche Richtung es zur nächsten Station geht. Dazu nimmt der Hundeführer seinen Hund bei Fuß und arbeitet den Parcours möglichst zügig und präzise ab. Außerdem werden Übungen aus dem Freestyle-Bereich wie Wendungen um 270 oder 360 Grad und Laufübungen um Pylone trainiert.

Während des Trainings kann der Hund jederzeit durch Futter, Streicheleinheiten, Lob oder Spielzeug für eine gezeigte Leistung belohnt werden, sodass jeder Hundeführer mit seinem Hund individuell arbeiten kann. Hund und Hundeführer dürfen während des Trainings und auch während eines Turnieres ständig miteinander kommunizieren. Bevor ein Hund zum ersten Mal bei einem Turnier starten darf, muss er mindestens 15 Monate alt sein.

Die Leester Rally-Obedience-Gruppe sucht noch weitere Mitmacher und Mitmacherinnen mit Hunden, die über einen gewissen Grundgehorsam verfügen.

Ansprechpartnerinnen sind Traute Stammwitz, Telefon 0176/53 64 20 26, und Ingrid Thies, 0170/124 68 16. Informationen gibt es auch donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr beim Training auf dem Übungsplatz in der Leester Marsch. Dabei wird ausdrücklich noch einmal darauf hingewiesen, dass Hunde aller Rassen und natürlich auch Mischlinge herzlich willkommen sind.

www.og-weyhe-leeste.de