Leester Kirchentür wird Wirtshaus-Eingang

Weyhe – Seine Bilder laufen regelmäßig im Fernsehen: Kai Moorschlatt aus Leeste ist Kamera-Reporter. Er berichtet hauptsächlich für den Nachrichtensender Welt, für den NDR, aber auch für RTL sowie ARD und ZDF. Der Freiberufler informiert die Zuschauer zum Beispiel über Ereignisse rund um eine Fußball-Europameisterschaft, schaut den Kickern von Werder-Bremen über die Schulter, verfolgt auf den Ostfriesischen Inseln die Auswirkungen der Herbststürme und stellt die Öffentlichkeit bei Blaulichteinsätzen von Polizei sowie Feuerwehr her. Und das zu allen Tages- und Nachtzeiten.

Der 43--Jährige kommt viel rum. Sein jüngster Auftrag war ein ganz besonderer: Kai Moorschlatt drehte ehrenamtlich für die Leester Kirchengemeinde einen Kurzfilm über die Weihnachtsgeschichte. Herausgekommen ist ein rund zwölf Minuten langer Streifen, der Jesu Geburt in den Mittelpunkt rückt. „Die Story an sich ist bekannt.“ Maria und Josef werden zur Volkszählung aufgerufen und müssen nach Bethlehem. In den Wirtshäusern und Herbergen der Stadt sind alle Betten belegt. Ein Wirt zeigt ihnen aber einen Platz in seinem Stall. Dort kommt das Jesus-Kind zur Welt. Hirten erhalten eine Botschaft von einem Engel, und die drei Könige folgen einem leuchtenden Stern, der alle Reisenden schließlich zum Kind in der Krippe führt.

„Man sagt beim Fernsehen immer, mit Kindern und Tieren zu drehen, ist am schwierigsten, weil sie unberechenbar sind“, sagt Moorschlatt. Aber mit dem 20-köpfigen Leester Krippenspiel-Team um Antje Laurinat sowie den Erzählerinnen Annika Behr und Annika Brasse habe der TV-Journalist sehr gute Erfahrungen gemacht. Er sei mit den jungen Akteuren sogar „hervorragend“ zurechtgekommen.

An vier Produktionstagen standen 15 Grundschüler der ersten bis vierten Klasse vor Moorschlatts Kamera und suchten verschiedene Drehorte auf. Antje Laurinat und ihr Team hätten sich viel Mühe gegeben, Orte zu finden, die zur Handlung passen. „Wir haben beispielsweise die Szenen mit den Hirten beim Naturschutzbund Weyhe gefilmt. Dort waren auch die Schafe.

Die Kirchentüren der Leester Marienkirchen sehen im Film aus wie Eingänge von Wirtshäusern, in denen Maria und Josef keinen Platz bekommen haben.“ Sein Stativ stellte der 43-Jährige außerdem im Wald und auf Feldwegen beim Böttchers Moor auf. Die Wiege wurde kurzerhand in einen Lahauser Pferdestall verlegt.

Natürlich sei die Filmerei coronakonform abgelaufen, versichert Moorschlatt. „Wir haben nur die Akteure kommen lassen, die in der Szene wirklich gebraucht wurden. Und wenn im fertigen Beitrag mehrere Kinder im Bild zu sehen sind, dann kommen sie aus einem Jahrgang, oder sie sind Geschwister.“ Da sich im Kurzfilm auch einige Akteure gegenüber stehen und ohne Maske reden, musste Moorschlatt in die Trickkiste greifen und mit Schnitt und Gegenschnitt arbeiten.

Eltern wurden während der Dreharbeiten zu Helfern am Set und hielten zum Beispiel die Ton-Angel mit dem Mikrofon am Ende.

Um die Lichtverhältnisse bei allen Außenaufnahmen anzugleichen, habe er diese auf die Stunden vor dem Sonnenuntergang gelegt. Da es bei bedecktem Himmel keine Sterne gibt, würzte Kai Moorschlatt den Streifen mit Spezialeffekten und Online-Filmmaterial.

Der Dreh habe ihm sehr viel Freude bereitet und Abwechslung geboten, so Moorschlatt. In den Wochen und Monaten davor hätten nämlich viele Beiträge nur ein Thema im Fokus gehabt: Corona rauf und runter. Senatspressekonferenzen mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Ulrich Mäurer, Corona-Testzentrum, Krankenhäuser, Situationen der Menschen im Lockdown und aktuell Impfzentren.

Es sei für ihn daher eine besondere Freude gewesen, seine achtjährige Tochter Lena aufzunehmen. „Sie spielt einen Engel.“ Im fertigen Film spricht sie einen bedeutsamen Satz: „Ihr seid die Ersten, die heute davon erfahren haben, und wenn ihr das Kind gesehen habt, erzählt überall davon.“ Da wegen der Pandemie das Krippenspiel ausfällt, würden die Internet-Zuschauer aufgefordert, die Botschaft des Engels weiterzutragen.

Der Film soll Heiligabend um 15 Uhr als Premiere auf der Facebook-Seite der Kirche bereitstehen. „Die Nachwuchsschauspieler sehen den Kurzfilm dann zum ersten Mal.“

Von Sigi Schritt