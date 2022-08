Leester Herbstmarkt am 28. August ist wieder ein großer Hollandmarkt

Von: Dierck Wittenberg

Spezialitäten aus dem Nachbarland: Vorfreude bei Carsten Hauch (l.) und Michael Quittek (r.) von der Leester Werbegemeinschaft sowie Bürgermeister Frank Seidel. © Wittenberg

Der Leester Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ist in diesem Jahr erneut ein großer Hollandmarkt. Am 28. August werden die niederländischen Händler ihre Spezialitäten mitbringen. Schausteller aus der Region sind auch wieder an Bord.

Leeste – Nein, der Herbst beginnt in diesem Jahr auch in Leeste nicht schon Ende August. Der traditionelle Herbstmarkt ist in diesem Jahr zum vierten Mal ein großer Hollandmarkt und fällt auf Sonntag, 28. August. Dieser Termin hat aber nichts damit zu tun, dass die Veranstalter von der Leester Werbegemeinschaft den Herbstanfang vorziehen möchten. Sondern mit dem (vollen) Terminkalender der niederländischen Händler, wie Carsten Hauch und Michael Quittek von der Werbegemeinschaft erklären.

„Wir sind happy darüber, das seit 2019 endlich wieder machen zu können“, sagt Carsten Hauch, der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Denn sie seien vielfach angesprochen worden, ob es nach zwei Jahren wieder einen Markt geben würde. Die Organisation bei der Neuauflage nach der Corona-Pause habe im Wesentlichen sein Vize Michael Quittek übernommen, so Hauch.

Hollandmarkt-Händler und Schausteller aus der Region beim Leester Herbstmarkt

Die Händler aus Hengelo touren mit ihrem Markt jedes Wochenende durch Städte und Gemeinden, vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Im Mai waren sie beispielsweise (erstmals) in Bassum zu Gast.

Organisator Quittek hebt eine Besonderheit des Leester Hollandmarkts hervor: Sie seien die Einzigen, bei dem die Holländer mit den Schaustellern vor Ort einen gemeinsamen Markt ausrichten. „Wir wollten unsere Schausteller nicht vor den Kopf stoßen“, erläutert er und lobt die Zusammenarbeit mit Henk ter Hennepe vom Hollandmarkt-Team.

Besondere Atmosphäre durch Marktschreier aus Holland

Dessen Leute werden auf der Leester Straße für die besondere holländische Markt-Atmosphäre sorgen. Die wird man auch hören können: Dass die Holländer ihre Waren mit Marktschreiern anpreisen, hebt Quittek hervor. Auf die Atmosphäre freut Carsten Hauch sich besonders: „Schön, wenn die Leute sich darüber freuen, wieder über den Markt zu schlendern.“

Beim Schlendern wird es reichlich Gelegenheit für Zwischenstopps geben. Quittek kündigt mehr als 50 Stände an, davon gut 30 aus den Niederlanden. Die haben Spezialitäten wie Wurst und Käse, Poffertjes oder Frikandellen im Angebot, aber auch Blumenzwiebeln, Holzschuhe oder beispielsweise Vogelhäuser.

Auch Pommes und Crêpes im Angebot

Die hiesigen Schausteller steuern unter anderem Pommes frites, Eis, Schmalzkuchen und Crêpes bei. Quittek selbst kündigt an, mit seiner rollenden Becksdose dabei zu sein. Weitere Einkaufsmöglichkeiten bieten die umliegenden Geschäfte, schließlich ist der 28. August auch ein verkaufsoffener Sonntag in Leeste. Hinzu kommen Attraktionen wie ein Kinderkarussell oder ein Bungee-Trampolin.

Laut Quittek werden die Schausteller um 11 Uhr beginnen, die Geschäfte um 13 Uhr öffnen. Das Ende ist für 18 Uhr angesetzt. Der Markt wird im Vergleich zum letzten Mal an etwas weiter südlich beginnen: wieder an der Leester Straße, aber zwischen Ladestraße und Alter Poststraße. Die Leester Straße wird auf diesem Abschnitt gesperrt sein. Zum Parken schlagen die Organisatoren die KGS, Famila und Netto vor (die Supermärkte werden beim verkaufsoffenen Sonntag nicht dabei sein).

Erster Hollandmarkt vor fünf Jahren: spontan entschieden und für gut befunden

Seine Premiere als Hollandmarkt hatte der Leester Herbstmarkt im Jahr 2017 gefeiert, zum traditionellen Termin Anfang September. Seinerzeit auf Vermittlung von Ines Mannott aus dem Stadtmarketing der Gemeinde. Innerhalb weniger Tage musste man sich entscheiden und hat sich – gerade noch rechtzeitig – dafür entschieden. „Einen Tag später wäre es zu spät gewesen“, erinnert sich Quittek, dass der Termin sonst anders vergeben worden wäre. Mit Erfolg: „Holländer bereichern den Herbstmarkt in Leeste“, hatte die Kreiszeitung ihren Bericht über die Premiere überschrieben.

„Uns war wichtig, eine bunte Mischung zu haben. Das ist uns auch gelungen“, stellt Carsten Hauch nun, vor dem vierten Leester Hollandmarkt, fest. Und für das kommende Jahr will man sich in Leeste einen neuen Titel überlegen, ohne das Wort „Herbst“.

Leester Herbstmarkt

Mit großem Hollandmarkt am 28. August an der Leester Straße ab 11 Uhr (Schausteller) beziehungsweise 13 Uhr (Geschäfte).