Feuerwehr Leeste: Umzug für Mitte Juni geplant

Kleiderkammer befindet sich bereits an der Angelser Straße

+ In drei Wochen einsatzbereit: das Gerätehaus der Feuerwehr Leeste an der Angelser Straße. - Fotos: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Leester Feuerwehr zieht am Freitag, 16. Juni, von der Ladestraße in ihr neues, zwei Kilometer entferntes Domizil an der Angelser Straße. Das hat Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses Ordnung und Soziales berichtet.