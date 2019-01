Tangomesse „Misa a Buenos Aires“ in der Felicianuskirche

Chor steht vor Herausforderung

+ © Ehlers Gemeinsam üben sie die „Misa a Buenos Aires“: Angelika Wieduwilt (v.l.), Barbara Groeneveld, Silke Osterloh-Engler, Ruth Krebs und Kantorin Elisabeth Geppert. © Ehlers

Leeste – Schon viele Messen wurden in der Felicianuskirche in Leeste auf die Bühne gebracht. Doch keine davon ähnelte dem Werk, das Kantorin Elisabeth Geppert derzeit plant: die „Misa a Buenos Aires“ vom argentinischen Dirigenten und Komponisten Martín Palmeri. Er komponierte die Tangomesse, wie sie auch genannt wird, Mitte der 90er-Jahre. Uraufgeführt wurde sie 1996 in Buenos Aires. Seit dem, so beschreibt es Geppert, habe die Messe weltweit Ruhm erlangt. Sie sei sogar in Rom vor Papst Franziskus aufgeführt worden. Geschrieben für Solistin, Bandoneon, Chor und Orchester. Welches Orchester den Chor in Leeste begleitet, steht noch nicht fest. Nur, dass es ein Großes wird, darauf besteht Geppert.