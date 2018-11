Das Rathaus strebt für Leester Ortsteil den großen Wurf an

Weyhe - Von Sigi Schritt. Nicht kleckern, sondern weiter klotzen. So könnte das Motto für die Sanierung des Ortskerns Leeste lauten, das Bürgermeister Andreas Bovenschulte gerade ausgibt. Die Verwaltung hofft auf eine Verdopplung der Fördermittel vom Land. Wie Bovenschulte, Baudirektor Steffen Nadrowski und Stadtplaner Christian Silberhorn am Donnerstagabend im Bauausschuss ausgeführt haben, soll das Land nicht 3,68 Millionen Euro der Wesergemeinde überweisen, sondern gleich 6,6 Millionen.

Der Bürgermeister sprach von einer „Wucht“, die die Ortskernsanierung hat. Insgesamt soll das Volumen der Städtebauförderung sogar von 5,5 Millionen auf insgesamt 9,9 Millionen Euro steigen. Das bedeutet aber auch, dass der kommunale Anteil, den Weyhe schultern muss, sich erhöhen würde – von 1,7 auf 3,3 Millionen Euro. Einen Löwenanteil bilden die Kosten für den notwendigen Grunderwerb.

Der Verwaltungschef ist sehr optimistisch, vom Land eine zweite Geldspritze zu bekommen. Am Durchsetzungswillen, die vielen Leester Projekte wie zum Beispiel die Entwicklung des Leister Platzes (Haus wird 2019 abgerissen), der Bebauungsplan Ladestraße „Famila“ aufzugleisen, mangelt es nicht. Sollte der Geldhahn nicht wie erhofft fließen, sehe sich die Verwaltung allenfalls gebremst. „Dann werden die Projekte gestreckt“, kündigte Bovenschulte an.

Nach nur 14 Minuten hoben sich alle Hände für den Teilhaushalt des Fachbereichs Bauen und Wohnen: Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen einstimmig dem Rat, die Erhöhung der kommunalen Mittel zu tragen.

Planer Christian Silberhorn äußerte sich nach der Sitzung begeistert. Dass dieser Teilhaushalt ohne Diskussion und Änderungswünsche den Ausschuss passiert, zeige ihm, dass die Kommunalpolitiker mit der Arbeit des Rathauses nicht nur zufrieden seien, sondern den Mitarbeiter auch zutrauen, die gewaltigen Herausforderungen zu schultern.

+ Über Jahrzehnte hat die Firma Döhle Äpfel zu Saft verarbeitet – jetzt ist das Leester Gelände im Herzen des Sanierungsgebietes eine Industriebrache. © Schritt

Um was es geht? Am Ende der Sanierung wird in Leeste ein Betrag in Höhe von 80 Millionen Euro verbaut worden sein, rechnet Silberhorn vor. „Jeder Fördereuro löst sieben Euro an privaten Investitionen aus.“ Das Projekt Sanierungsgebiet Leeste splittert sich nämlich in ganz viele kleine Projekte, erläutert Silberhorn. Er gibt weitere Beispiele: Das neue Kulturzentrum mit der Bibliothek (KBL) und dem geplanten Inklusions-Café wird zu 90 Prozent gefördert. „Es ist vollständig finanziert“, so Silberhorn. Jetzt soll auch der angrenzende Gebäudeteil der Volkshochschule von den Geldtöpfen profitieren, die Bürgermeister Bovenschulte anzapfen will. Sollte das nicht funktionieren, soll Geld aus dem Investitionspaket nach Weyhe kanalisiert werden.

Weiterhin wirken sich die KBL-Pläne laut Christian Silberhorn die Planungen zum Gebiet „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ mit dem Elektro-Parkplatz aus. Leeste wird sich in ein paar Jahren noch weiter positiv verändern, prognostiziert der Planer, vor dessen Augen die beiden GS-Agri-Türme längst abgerissen sind. „Sie sollen bereits im nächsten Jahr fallen“, sagt er. Mit einer besonderen Brachfläche im Herzen des Sanierungsgebietes beschäftigt sich ebenfalls das Rathaus: Dort, wo die Firma Döhle über Jahrzehnte Äpfel zu Saft verarbeitet hatte, entstand eine industrielle Brachfläche. Die Planer der Gemeinde möchten dort einen Mix von Wohngebäuden und Geschäften ansiedeln.