In Leeste mehrere Tausend Besucher erwartet

Der Weihnachtsmarkt in Leeste wächst. Vor einem Jahr war das Augenzentrum Klatt noch eine Baustelle. Nun beteiligen sich die dort ansässigen Unternehmen ebenfalls an der Veranstaltung der Werbegemeinschaft. - Foto: Schritt

LEESTE - Von Sigi Schritt. Die Vorbereitungen für den Leester Weihnachtsmarkt sind abgeschlossen. Sie erwarten wieder mehrere Tausend Besucher. Wie Marktmeister Michael Quittek auf Anfrage berichtete, sei sein Plan ausgearbeitet, die ersten Hütten werden am Mittwoch aufgebaut.

Dabei hatte Quittek bis Anfang dieser Woche ein aus seiner Sicht noch großes Problem vor der Brust. Es hätte möglicherweise einen Markt ohne große Tanne gegeben. Denn das Budget für den Transport das mehrere Meter hohe Nadelgewächs, das den Henry-Wetjen-Platz über den ersten Advent hinaus schmücken sollte, reichte noch nicht aus.

Um die sprichwörtliche Kuh vom Eis zu bekommen, habe Quittek „Druck gemacht“ und alle Beteiligten an einen Tisch geholt: Vertreter der Werbegemeinschaft, der Kirchengemeinde, der Gemeinde, des Augenzentrums Klatt sowie des Optikergeschäfts Axel Hilkenbach. „Wir haben uns schnell geeinigt.“

Alternativ hätte Quittek einen kleineren Winterwald favorisiert. Grundsätzlich gehört nach seinem Empfinden Tannengrün in die Mitte des Platzes.

Wenn also Bürgermeister Andreas Bovenschulte den zweitägigen 13. Markt am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr eröffnet, wird jeder Besucher sehen, wie Michael Quittek noch eine weitere Herausforderung gelöst hat. „Da der Bauzaun weg ist, ist nun das Areal größer denn je.“ Es steht ja weder das alte Gemeindehaus noch das ehemalige Rathaus, in dem bis zum Abriss des Gebäudes die Volkshochschule und die DRK-Notfallzentrale sowie der ärztliche Notdienst untergebracht gewesen waren. Den vergrößerten Raum nutzt der Marktmeister, um das Angebot zu erweitern: „Es entsteht in der Mitte ein kleines Hüttendorf.“

Wie in den zurückliegenden Jahren können die Besucher wieder die Auslagen der Hobbykünstler begutachten und bekommen mehr Möglichkeiten, sich mit individuellen Geschenken wie etwa Krippen und anderen Holzarbeiten einzudecken. Florale Gestecke vom Scheunenmarkt sind erstmals am Stand des Vereins Hospiz zu finden.

Neben bewährten Anbietern wie das Team vom Geschäft Horstmann, das Knipp und Bratwurst serviert, bieten erstmals die Lieblingsköche Speisen an: Burger und Süßkartoffeln. Besucher können im Pagodenzelt von Optik Hilkenbach verschiedene Kaffeespezialitäten auswählen.

Süßes gibt es an mehreren Stellen: Das Jugendrotkreuz bittet Gäste in sein Zelt, um aus verschiedenen Kuchen auszuwählen, die Kirchengemeinde Leeste ins Gemeindehaus. Stände mit Mandeln, Schmalzkuchen sowie Waffeln, Crêpes und Germknödel runden das Angebot ab.

Die Leester Kirchengemeinde beteiligt sich „mit einem großen Programm“ am Markt, kündigt Quittek erfreut an. Es gibt an beiden Tagen jeweils drei Konzerte.

Am Samstag ist der Markt von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Quittek geht außerdem davon aus, dass wie in den vergangenen Jahren die alte Wache ihre Türen öffnet.