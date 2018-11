KGS-Halle: Sperrung bis 14. Dezember

Leeste - Von Sigi Schritt. Der für heute geplante Futsal-Cup in der Sporthalle I der KGS Leeste fällt aus. Einen Ersatztermin wird nicht geben, sagt Jugendpfleger Carsten Platt. Er begründet die Absage damit, dass zwei gewichtige Gründe ineinanderspielen. Auf der einen Seite haben sich nur drei Teams angemeldet – für den Jugendpfleger viel zu wenig, um ein attraktives Turnier auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite verursacht ein großer Wasserschaden weiterhin Probleme: die dreifach abgetrennte Halle kann derzeit nur zu zwei Dritteln genutzt werden.

Wann das betroffene Drittel wieder freigegeben werden kann, kann Astrid Bruns vom zuständigen Fachbereich noch nicht sagen. Vorerst bleibe die Halle bis Freitag, 14. Dezember, gesperrt. Die Gemeinde weiß, dass am nächsten und übernächsten Tag Veranstaltungen anstehen.

Aber das letzte Wort hat die Fachfirma, so Bruns. Seit mehreren Wochen laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Nächste Woche steht laut Rathausmitarbeiterin eine wichtige Messung an, die die Feuchtigkeit bestimmen soll. Bis dahin saugt ein Entfeuchtungsgerät Luft an, entzieht ihr das Wasser und gibt das Gasgemisch wieder ab. Erst wenn die Anlage die Arbeiten derart erledigt hat, dass das Ergebnis tipptop ist, wird auch dieses Drittel für den Sportunterricht benutzbar sein. „Wir müssen den Schaden beheben, alles andere macht keinen Sinn.“

+ Kleine Ursache, große Wirkung: Durch dieses Loch strömte viel Wasser. © Gemeinde

Der Schaden war Mitte Oktober aufgefallen. Dort, wo an der Wand immer Bänke stehen (in der Nähe des Tribünenaufgangs), ist der Fußboden abgesunken. „Man konnte ihn immer tiefer drücken. Darunter war alles morsch.“ Die Ursache war irgendwann gefunden, nachdem der Fußboden und der Prallschutz entfernt wurden.

Bei einer zurückliegenden PCB-Sanierung hatten Handwerker ein Plastikfallrohr angebohrt – das entstandene Loch aber offensichtlich nicht bemerkt. Wasser hatte sich über Jahre angesammelt. Bei Regen floss ein Teil der Flüssigkeit in die Halle. Den Schaden schätzt die Rathausmitarbeiterin Astrid Bruns auf rund 5 000 Euro.