Im Rahmen einer Feierstunde in der Aula hat die KGS Leeste am Freitagabend insgesamt 64 Schüler der Sekundarstufe I entlassen. Die Schüler ließen es sich nicht nehmen, sich in humorvollen Reden von ihren Lehrern zu verabschieden. Es gab emotionale Momente. 23 Abgänger bekommen den erweiterten Realschulabschluss, der zum Besuch der Oberstufe berechtigt. Das Rock-Pop-Orchester unter der Leitung von Maike Diedrichs umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

sie/Foto: Sigi Schritt