Neuer Standort für das Lions-Weinfest

Von: Sigi Schritt

Teilen

Der Henry-Wetjen-Platz in Leeste: Vor der Kulisse des Kultur- und Bildungszentrums, der Marienkirche und der Augenklinik Klatt soll das Weinfest Ende Juni steigen. © Sigi Schritt

Der Lions Club Bremer Süden verlagert sein Weinfest von Kirchweyhe nach Leeste.



Weyhe – Die Veranstaltungskultur auf dem Marktplatz in Kirchweyhe ändert sich: Nach dem Aus für das beliebte Volksfest „Weyhe Total“ (wir berichteten) wird es dort in diesem Jahr auch kein Weinfest der Lions geben. Das bestätigt Hans-Heinrich Meier, künftiger Vizepräsident des Lions Club Bremer Süden, auf Anfrage. Dennoch müssen die Weyher nach der Corona-Pandemie nicht auf die beliebte Veranstaltung rund um den Rebensaft verzichten.

Die Lions wagen einen Neustart des Veranstaltungsklassikers. Das zweitägige Fest soll deutlich früher als sonst üblich, von Freitag, 30. Juni, bis Samstag, 1. Juli, und an anderer Stelle über die Bühne gehen: in Leeste auf dem Henry-Wetjen-Platz vor der Kulisse der Marienkirche Leeste, der Kulturscheune, der Augenklinik Klatt und der Alten Wache.

Der Sprecher des Lions Club Bremer Süden, Jürgen Lemmermann, hofft, dass viele Weyher den neuen Veranstaltungsort annehmen. Für die Lions sei das 20. Weinfest in der Wesergemeinde sehr wichtig. Es sei die Basis, um finanzielle Mittel zu akquirieren, um wiederum Hilfe leisten zu können. Die Corona-Pandemie habe die Lions „aus der Bahn geworfen“, sagt Lemmermann. Das Weinfest sei die Hauptaktivität gewesen, um die Kasse zu füllen, um zum Beispiel Weyher Familien in Not zu unterstützen. Das Virus habe diese Grundlage entzogen. Das habe dazu geführt, dass die Lions drei Jahre lang nicht das tun konnten, was sie sonst verstärkt getan hätten, nämlich viele Projekte zu unterstützen. Jürgen Lemmermann beschreibt die Corona-Pandemie als eine schlimme Zeit für den Lions Club. Auch persönliche Treffen seien nicht mehr möglich gewesen.

Es sei auch lange nicht absehbar gewesen, wann und wie ein Neustart hätte aussehen können. Erst nach Corona seien wieder Treffen möglich gewesen, so Lemmermann. „Da kam die Idee auf, nach Leeste zu gehen. In Leeste tut sich was“, argumentiert der Lions-Sprecher. Das Kultur- und Bildungszentrum namens Kulturscheune mit der Volkshochschule bilde zusammen mit der Alten Wache ein schönes Ensemble. Hinzu komme die Augenklinik: Davor und dahinter gebe es Parkplätze. Und durch die Bebauung in der Nachbarschaft seien viele neue Wohnungen entstanden. Für die Lions war das die Grundlage für die Überlegung: „Wir versuchen es.“

Die Lions hätten Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen – und das Rathaus habe grundsätzlich Zustimmung signalisiert. „Jetzt sind wir in der Vorbereitung.“

Auch mit den Anwohnern hätten die Lions gesprochen, machte Lemmermann deutlich. „Es sollte ja niemand aus allen Wolken fallen. Das wollten wir vermeiden.“ So habe beispielsweise die Leester Kirchengemeinde das Vorhaben begrüßt. Die Lions glauben, dass sie den Grundtenor eines beschaulichen Weinfestes auf dem Henry-Wetjen-Platz sehr gut vermitteln können.

Sind die niederländischen Freunde der Bremer Lions wieder mit von der Partie? Ja, bestätigt Lemmermann. Die Lions aus Goor kämen gerne, ergänzte er. Schließlich verbinde die Clubs eine langjährige Freundschaft.

Details zur Veranstaltung kann Jürgen Lemmermann aber noch nicht nennen, da noch an der Feinabstimmung gearbeitet werde. Anfang Juni sei eine Pressekonferenz geplant, bei der der Lions Club Bremer Süden das fertige Konzept vorstellen wolle.

Von Sigi Schritt

Über viele Jahre hat das Weinfest der Lions Besucher zum Marktplatz gelockt. Archiv © Sigi Schritt