Lebenswerk: Hafa

Leeste - Von Rosi Freyer. Als echtes Berliner Kind kam Dietrich Grunow am 22. November 1924 in Berlin-Kaulsdorf auf die Welt. Stolz berichtet der Senior, dass er mit Spreewasser getauft wurde. Heute feiert er seinen 95. Geburtstag.

Als Hitler an die Macht kam, war Grunow gerade acht Jahre alt, erlebte die Zeit mit allen Höhen und Tiefen. Die Schule beendete er mit dem Notabitur, eine Ausbildung konnte er nicht beginnen, da das Militär rief. Nach Einsätzen in unterschiedlichen Kriegsorten landete er nach der Kapitulation in russischer Gefangenschaft in Stalingrad. Die Erinnerung daran ist bitter. „Wir kamen mit 400 Kameraden hin, und nach einem Jahr lebten nur noch 200“, erzählt Grunow.

Als einer der Letzten kehrte der junge Mann mit 26 Jahren 1950 in sein Elternhaus zurück, als ungelernter Arbeiter mit Abitur. Er fand Arbeit in einer Werbeagentur, wechselte später zur Messe Hannover. Dort lernte er 1959 seine Frau Ingrid kennen. 1960 heiratet das Paar und zog nach Bremen. Dietrich Grunow begann mit seinem „Lebenswerk“, er baute die Hafa (heute Hanse Life) auf. Als Prokurist leitete er die Messe bis zur Verrentung. Ein Riesenerfolg, denn in einigen Jahren zählte die Veranstaltung 230 000 Besucher. „Wir haben versucht, ständig etwas Neues anzubieten, ob in Hallen, in Zelten oder bei den Ausstellern“, weiß Grunow.

Die Familie wuchs ebenfalls, drei Töchter wurden geboren. Inzwischen gehören noch fünf Enkel dazu. Stolz ist der Vater und Großvater darauf, dass alle etwas geworden sind. „Kinder und Enkel sind hilfsbereit, immer für uns da“, erzählt der Jubilar. Das größte Hobby von Dietrich Grunow war das Rasen-Hockey-Spiel. Als Mitglied in der Vereinigung der „golden Oldies“ bereiste er die Welt, spielte unter anderem in Kanada. Die Frauen fuhren grundsätzlich zu den Turnieren mit. Bis 1980 stand Dietrich Grunow im Tor, die schönen Erlebnisse sind bis heute präsent.

Immer wenn der alte Herr Freizeit hatte, frönte er einem weiteren Hobby, dem Lesen. Ob Zeitungen oder Bücher, er war neugierig, und er ist es bis heute geblieben. Allerdings wird es schwieriger, da die Augen schlechter geworden sind. Trotzdem nimmt Dietrich Grunow gerne am Leben teil. Ein Café-Besuch mit seiner Frau, ein Essen mit den Kindern in einem netten Lokal, das sind Dinge, die den alten Herrn zufrieden machen.

Seine Frau Ingrid ist seine große Stütze. „Eigentlich verdient meine Frau einen Orden. Sie ist es, die mich rundum versorgt“. Ein solches Kompliment tut gut, da Ingrid Grunow sehr viel ihrer eigenen Lebenszeit mit viel Liebe einbringt. Damit die nachfolgende Generation sich ihr eigenes Urteil über die Zeit zwischen 1933 und 1945 bilden kann, hat der Vater und Großvater als Zeitzeuge 2011 unter dem Titel „Gestohlene Jugendjahre“ ein kleines Buch verfasst. Er hat sein Leben ohne Verbitterung verbracht und ist dankbar, dass er eine Familie gründen und ein rechtschaffenes Leben führen konnte.