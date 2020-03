Das „Ei des Lebens“

Sudweyhe - Von Ruth Cordes. Einen Tag vor dem Weltfrauentag, am 7. März, erwartet Kunstinteressierte um 17 Uhr eine Ausstellungseröffnung in der Wassermühle, die „mit geballter Frauenpower“ von der Gemeinde Weyhe angekündigt wird. Anne Roecken-Strobach ist vornehmlich als Leiterin der Kunstschule Stuhr (Kuss) bekannt. Es sei ihr aber auch wichtig, ihr künstlerisches Wirken sichtbar zu machen. So kenne man sie unter anderem von der Kap-Horn-Art in Bremen, oder von den Thedinghauser Kulturtagen. Sie betont, dass sie Autodidaktin ist. „Aber für mich zählt das Ergebnis, nicht der Titel.“ In der Wassermühle zeigt sie 25 Arbeiten – unter dem Titel „Ei des Lebens“.

Anne Roecken-Strobach hat Kulturpädagogik studiert und schwerpunktmäßig immer praktisch gearbeitet. Ihre Anfänge lagen in der Gefäßkeramik. An der Arbeit mit Ton liebe die Künstlerin das Organische. Und auf der Suche nach dem ganz eigenen Stil kam sie zu einer bestimmten Form – dem Ei oder der Bohne. Für sie sind sie Ausdruck der Ursprünglichkeit. „Weil es wichtig ist – wieder vielmehr als früher – uns bewusst zu machen, wo wir herkommen.“

Ganz besonders und faszinierend sei die Herstellung ihrer Werke. Die Künstlerin brennt ihre Arbeiten im Rakubrandverfahren. Bei 1 000 Grad wird das Exponat glühend aus dem Gasofen geholt und in eine Tonne oder ein Erdloch gelegt. Das darin enthaltene Sägemehl wird durch die Glut in Brand gesetzt und der nun entstehende Kohlenstoff legt sich auf den Ton. Nicht planbare Oberflächengestaltungen entstehen, beschreibt Roecken-Strobach. „Das ist der Reiz an meiner Arbeit. Ich habe die totale Kontrolle bei der Gestaltung der Form, kann aber überhaupt nicht vorhersehen, wie das Endprodukt aussieht.“

Wie zufällig sehen ihre Arbeiten jedoch so gar nicht aus. Der Betrachter fühlt sich eher an Design erinnert. Mal matt, mal glänzend, mal farbig oder eben ursprünglich Ton. „Zügiges Arbeiten mit Bedacht und Freude am Experimentellen“, so erklärt sie ihr Tun.

Die Künstlerin bearbeitet in ihren Werken verschiedene Themen. Ihr gehe es um Gruppen, die Familie, ein Paar, den Einzelnen, die Behausung und den Körper. Die Stücke aus der Ausstellung sollen Symbole für den Beginn sein. Sie zeigen sich verletzlich und gebrochen, gleichzeitig kraftvoll und klar, so Roecken-Strobach. „Manche meiner Arbeiten können – oder wollen – alleine stehen. Manche stehen am besten in einer Gruppe.“

Wessen Interesse nun geweckt ist, der sollte sich die Vernissage nicht entgehen lassen. Denn im Anschluss an die Begrüßung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Söfty, führt eine zweite Künstlerin thematisch in die Werke ein: Sabine Nasko sei nicht nur durch ihre vielzähligen Ausstellungen im Kreis und darüber hinaus bekannt. Sie war ebenso Dozentin an der Kuss und ist Kunstpreisträgerin. Aber vor allem ist sie Keramikkünstlerin.

Die musikalische Begleitung der feierlichen Eröffnung am 7. März um 17 Uhr übernimmt Christina Puppe, alias Jawa. Christina Puppe hat im Alter von 60 Jahren das Klavierspielen begonnen und kurze Zeit später ebenfalls das Gitarrespielen erlernt. Sie wird selbstkomponierte Chansons für die Besucher spielen.

Kontakt und Zeiten

Die Ausstellung kann bis zum 19. April besucht werden. Die Künstlerin bietet Führungen an. Bei Interesse kann man sich bei der Künstlerin melden unter 0421/895295.