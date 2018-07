Scott Krokoff tritt am Donnerstag bei „Summer in the City“ in Weyhe auf

Das Leben in vollen Zügen genießen

+ © Andre Ringuette Scott Krokoff © Andre Ringuette

Weyhe - Der US-Amerikanerin Scott Krokoff tritt am Donnerstag bei „Summer in the City“ auf dem Kirchweyher Marktplatz auf. Wie immer geht es um 17 Uhr los, und wie immer ist der Eintritt frei.