Ehepaar Hussels feiert eiserne Hochzeit

Kirchweyhe - Von Rosi Freyer. Am Dienstag haben Ena-Dorit, geborene Saegler, und Lothar Hussels eiserne Hochzeit gefeiert. Das Paar blickt auf eine spannende Vergangenheit zurück, die gleichzeitig auch das Rezept für ein so langes und harmonisches gemeinsames Leben ist. Geboren wurde die Jubilarin in Hamburg. Sie wuchs mit zwei Geschwistern auf. Die Kriegswirren verschlug die Familie nach Bassum.

Lothar Hussels stammt aus Wuppertal und hat ebenfalls zwei Geschwister. Er lernte den Beruf des Malers, aber auch bei ihm brachte der Krieg alles durcheinander. Er wurde eingezogen und kam zur Marine. Nach dem Ende des Krieges blieb er der Schifffahrt treu. Das Leben war seinen Erzählungen zufolge damals schwierig, und um zu überleben, zog er nach Bremen. Die Heimfahrten zur Familie während der kurzen Landgänge lohnten nicht. Deshalb lud ihn der Steward des Schiffes zu einem Wochenende nach Bassum ein. Dort traf er zum ersten Mal seine heutige Frau.

Ena-Dorit war gerade 15 Jahre alt und bekam nur Ausgang mit dem Bruder als Aufpasser. Aber sie und Lothar Hussels warfen trotzdem ein Auge aufeinander und trafen sich immer öfter während der Arbeitsfreizeiten in Bassum. Es entwickelte sich eine Liebe, die sie am 28. August 1953 mit ihrer Hochzeit in Wuppertal besiegelten.

Ein halbes Jahr lebte das Paar im Ruhrgebiet in einer Bunkerwohnung, die sehr beengt war. Die Enge war ein Grund, weshalb die Jungvermählten zurück nach Bassum gingen. 1955 kam ein Sohn zur Welt.

Lothar Hussels fuhr weiterhin zur See, entschloss sich aber, noch an der Akademie für Nautik in Bremen zu studieren. Später fungierte zur er bis zur Verrentung als Hafenkapitän in Bremen. Da die Arbeitszeiten unregelmäßig und die Wege zu weit waren, zog die Familie nach Bremen. Seit 1986 lebt sie in Kirchweyhe. Ena-Dorit Hussels machte noch eine Lehre als Bürokauffrau und fand Arbeit bei Moderne Bauelemente, bei denen sie mit 65 Jahren ihre aktive Zeit beendete.

Bis heute sind Reisen dem Paar wichtig. Auch jetzt im fortgeschrittenen Alter fliegen die Hussels oft in die Türkei. „Dort ist schon fast unsere zweite Heimat“, erklärt Ena-Dorit Hussels. Wenn sich die Gelegenheit bot, fuhr sie auch früher schon mal mit einem Schiff, auf dem ihr Mann arbeitete, mit. „Wir haben viel gesehen, eigentlich waren wir weltweit unterwegs“, sagen die Senioren. Vielleicht haben diese zahlreichen Eindrücke dazu beigetragen, dass beide noch recht quirlig und total aufgeschlossen sind.

Lothar Hussels pflegte noch einige Hobbys. Er malte, seine Arbeiten sind in der Wohnung präsent. Außerdem schrieb er Bücher, die über das Leben erzählen. Er ist Herr im Garten, und er unterstützt seine Frau. Für beide ist Langeweile ein Fremdwort – dafür ist das Leben zu spannend.