Lautstarker Beifall für Sonja Eden

Von: Sigi Schritt

Die Gäste im Rathaus klatschen für Sonja Eden. © Sigi Schritt

Die Gemeinde Weyhe vergibt regelmäßig Auszeichnungen für Bürger, die sich auf besondere Weise ehrenamtlich engagieren. Sonja Eden wurde am Donnerstagabend im Rathaus geehrt.

Weyhe - Sonja Eden ist Weyherin des Jahres 2022. Bürgermeister Frank Seidel gab die Entscheidung der Jury am Donnerstagabend im Ratssaal bekannt. Die Jury hatte unter anderem ihr langjähriges Engagement als Vorsitzende des Fördervereins der KGS Leeste und ihre Mitarbeit in der SPD-Fraktion (Rat und Kreistag) gewürdigt. Die mehr als 70 Gäste bedachten die an Parkinson erkrankte Leesterin mit großem Applaus.

Weyher Organisation des Jahres wurde der Nabu Weyhe. Außerdem wurden Ninja und Birgit Sündermann für ihr beherztes Eingreifen bei einem Verkehrsunfall geehrt (wir berichten ausführlich in der nächsten Ausgabe).