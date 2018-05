WEYHE - Von Sigi Schritt. Mehr als einen Monat lang haben Dennis Noppmann und sein Team an einer aufwendigen Lasershow gefeilt, die sie extra für die Gemeinde Weyhe und für den Tag der Städtebauförderung entwickelt haben. Das Ergebnis ist am morgigen Samstag nach dem Einbruch der Nacht auf der Wellblechwand der Mühle Landwehr, Werk II, zu sehen: ein 15-minütiges Lichtspektakel.

Farbige Lichter werden auf der Wellblechwand die Umrisse des Holzindustriegebäudes nachzeichnen. „Die Lasershow ist auf die Beats der Musik abgestimmt“, kündigt Dennis Noppmann an. Am Ende werden die Laser einen Abriss darstellen. „Mit einer Explosion fällt das Gebäude zusammen“, so der 27-jährige Veranstaltungstechniker. Darüberhinaus wird am ganzen Abend das Gebäude bunt illuminiert. Noppmann und ein fünfköpfiges Team baut heute die Lichtprojektoren auf. Die beste Sicht hat das Publikum laut Noppmann links von der ehemaligen Viehrampe.

„Gänsehaut pur und bleibende Eindrücke sind garantiert“, kommentiert Stadtplaner Christian Silberhorn den Höhepunkt der mehrstündigen Veranstaltung, die von 18 bis 22 Uhr zwischen dem Bahnhof und GS Agri über die Bühne geht.

Der Rathausmitarbeiter hofft, dass nicht nur viele Leester zur Ladestraße kommen, sondern auch Weyher aus anderen Ortsteilen sich für dieses besondere Event und Projekt interessieren. Eine Plakatausstellung informiert über den Planungsaufwand. Silberhorn schätzt, dass das eingeleitete Bauleitplanverfahren in diesem Jahr beendet wird. Sobald GS Agri umgezogen ist, könnten die Abbrucharbeiten beginnen.

Wo noch die Baracken stehen, soll bekanntlich ein Park&Ride-Parkplatz entstehen. In dessen Nähe soll der Busplatz verlegt werden. Diese umfangreichen Arbeiten werden laut Silberhorn im nächsten Jahr starten.

Zurück zur Leester Party: Damit die Sudweyher oder Kirchweyher das Auto stehen lassen können, hat die Gemeinde für diesen Abend den Pingelheini gechartert, der morgen Abend Pendelfahrten anbietet.

Der Museumszug der Leester Kleinbahn startet um 19 Uhr in Sudweyhe, hält in Kirchweyhe um 19.05 Uhr und kommt um 19.15 Uhr in Leeste an. Die nächsten Abfahrten ab Bahnhof Leeste: 19.30 Uhr und 22 Uhr, Abfahrt ab Sudweyhe: 20 Uhr.

Die Gratisveranstaltung wird von der Musikgruppe „Swingtime“ umrahmt.

Damit die heimische Küche kalt bleiben kann, hat Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde eine Wohlfühl-Meile organisiert: Essen und Trinken gibt es reichlich: Michis Becksdose, „RiBecca“ und der Bio-Foodtruck „Biten“ machen laut Mannott den Kochaufwand überflüssig.