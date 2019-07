Kirchweyhe – Christoph Siedersleben ist seit Anfang des Monats neuer Pastor der evangelisch-lutherischen Felicianus-Kirchengemeinde. Superintendent Jörn-Michael Schröder hat Siedersleben im Rahmen einer festlichen Zeremonie in sein neues Amt eingeführt und ihm Gottes Segen zugesprochen.

Zum Einführungsgottesdienst hatte die Felicianus-Kirchengemeinde eingeladen. Viele ehemalige Wegbegleiter gratulierten Siedersleben zum neuen Anfang in Weyhe, besonders freuten sich die schon in der Wesergemeinde aktiven Pastoren und Pastorinnen – wurde mit der Besetzung der Pfarrstelle doch eine lange Vakanz beendet. Ein Viertel seiner Tätigkeit wird Siedersleben mit der Seniorenarbeit in der Gemeinde verbringen, da dieser Teil extra von der Landeskirche finanziert wird.

Seine Kindheit verbrachte Christoph Siedersleben in Südafrika und Namibia. Er hatte „seine letzte Einführung hinter Gittern“, wie er mit einem Lächeln verriet. Im Kirchenkreis Uelzen war er auch in der Justizvollzugsanstalt in der Gefängnisseelsorge tätig. Siedersleben wünscht sich für die Tätigkeit in der Gemeinde viele Gespräche und freut sich darauf, Antworten auf die kirchlichen Herausforderungen der Zeit zu finden. ug