Wunsch: Beratungsstelle im Hausbesuch

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Eine Beratungsstelle, die nach Hause kommt – das wäre das Optimum für zwei Mütter, die zusammen mehr als ein halbes Jahrhundert Inklusion gelebt haben: Mechthild Strake mit ihrem Sohn (32) und Katrin Kurtz mit ihrer Tochter (20). Beide Kinder haben ein Handicap. Fördern und fordern: Was das im Alltag bedeutet und was es dafür braucht, wissen die Frauen aus jahrzehntelanger Erfahrung. Genau die bringen sie in verschiedenen Gremien ein – auch an der Spitze des Kreisbehindertenbeirats.

Fast ein Jahrzehnt hat Mechthild Strake aus Neubruchhausen dieses Gremium geführt. Jetzt hat sie den Vorsitz an Katrin Kurtz aus Weyhe abgegeben – und ist nun ihre Stellvertreterin. Zum Vorstand gehört außerdem Feodor Wiese als Schriftführer.

In der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“ arbeiten die Frauen genau umgekehrt: Mechthild Strake ist Vorsitzende, Katrin Kurtz ihre Stellvertreterin. Im Gespräch mit dieser Zeitung ist schnell klar: Sie haben nicht nur sich, sondern auch der Öffentlichkeit viel zu sagen – in dem Bemühen, die Situation für Menschen mit Behinderung nachhaltig zu verbessern. Welche Aufgaben sind im Kreisbehindertenbeirat akut? „Die Inklusion und das Bundesteilhabegesetz“, antworten die Frauen.

Mit letzterem müsse man sich „intensiv befassen“, sagt Katrin Kurtz, während Mechthild Strake ein buntes Heft zur Hand nimmt: Den Aktionsplan Inklusion 2017/2018 für ein barrierefreies Niedersachsen. Daran hat sie mitgearbeitet – speziell im Bereich Bildung. „Die Landesregierung hat die Fachkommission Inklusion gebildet“, berichtet Strake, „darin sind zum ersten Mal Betroffene zu Wort gekommen.“ Dazu gehöre außerdem ein interministerieller Arbeitskreis: „Darin geht es um die Sicht der Verwaltung und Möglichkeiten, wie das in ihre Struktur aufgenommen werden kann. Beides ergibt den Aktionsplan.“

Aktionsplan ist enorm wichtig

Mit Katrin Kurtz ist sie sich einig: Ein Aktionsplan Inklusion für den Landkreis Diepholz ist enorm wichtig. Das Aktionsbündnis Inklusion auf Kreisebene gibt es bereits – genau wie die Arbeitsgruppen Gesellschaft, Inklusive Bildung und Verwaltung. Vor allem die Mitbestimmung Betroffener, sprich ihre Einbindung, liegt den Frauen am Herzen. Sie wünschen sich für Menschen mit Handicap genauso eine Beratungsstelle, die zu Betroffenen („sie sind ja meistens nicht so mobil“) nach Hause kommt – ausdrücklich nicht in Trägerschaft von Institutionen, die Behinderte betreuen und dadurch in finanzielle Konflikte kommen könnten.

Bildung hat für die beiden Mütter einen enormen Stellenwert. Für Katrin Kurtz ein besonderes Problem: „Im Landkreis Diepholz gibt es keine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung.“ Will heißen: Mädchen und Jungen müssen Schulen außerhalb der Kreisgrenzen besuchen – oder eine Tagesbildungsstätte. „Rechtlich gesehen sind diese Tagesbildungsstätten aber keine Schulen, keine Schulformen oder schulischen Einrichtungen“, sagt Katrin Kurtz. Ergo sind die Jungen und Mädchen auch keine Schüler? „Genau“, antworten die Mütter. Deshalb sei es so schwierig gewesen, die Zahl der betroffenen Kinder überhaupt zu ermitteln: „Bei der Landesschulbehörde werden sie ja nicht geführt.“ Die genaue Zahl festzustellen, sei dem Landkreis jetzt aber gelungen: „Es sind insgesamt 311 Kinder im Landkreis und außerhalb“, sagt Katrin Kurtz, die auch Vorsitzende des Kreiselternrates ist – dieses Amt aber in Kürze abgeben will.

Mit Mechthild Strake ist sie sich einig: Der Landkreis braucht unbedingt eine eigene Förderschule geistige Entwicklung – auch wenn die Inklusion ja gerade die Beschulung in Regelschulen ermöglichen soll. „Aber: Nur an eine Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung kann das Kultusministerium Fach-Lehrkräfte abordnen“, geben die Mütter zu bedenken. „Von dort können sie dann wieder an die Regelschulen im Landkreis verteilt werden“, beschreiben die Mütter die Dynamik der Inklusion. „Außerdem haben die Eltern ja ein Wahlrecht“, fügen sie hinzu. „Sie müssen sich ja auch für eine Förderschule entscheiden können.“

Über die Einrichtung einer Förderschule geistige Entwicklung berät der Schulausschuss des Landkreises am Dienstag, 21. Februar, um 16 Uhr im Kreishaus Diepholz.