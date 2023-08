Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen? Im Landkreis Diepholz hängen viele am Bargeld

Kleiner Sammler, große Träume: Mattis (5) aus Leeste liebt seine Kupfermünzen und erntet süße Früchte auf einem nahen Feld. © Sigi Schritt

Sind Ein- und Zwei-Cent-Münzen noch zeitgemäß? Ja, finden Kirchenvertreter, Banker und Geschäftsleute aus dem Landkreis Diepholz. Auch Matthis (5) profitiert vom Klimpergeld.

Landkreis Diepholz – Urlauber, die beispielsweise in Italien, den Niederlanden oder Belgien einkaufen waren, haben sicher bemerkt, dass dort Kupfercents überflüssig geworden sind. An den Kassen wird auf fünf Cent auf- oder abgerundet. Sollen die Ein- und Zwei-Cent-Münzen ganz abgeschafft werden? Diese Forderung wird seit Einführung der Euro-Münzen immer wieder erhoben. Das Klimpergeld, wie manche Bürger das „schwere Geld“ der Ein- und Zwei-Cent-Münzen nennen, ist laut Bundesfinanzministerium wegen der Kosten (Material, Prägung, Verpackung und Transport) „teurer als der Nennwert“. Können sich die Menschen in der Region vorstellen, auf Kupfermünzen zu verzichten?

Mattis aus Leeste ist jedenfalls überzeugt von den Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Der Fünfjährige liebt seine Kupfermünzen, die er ab und zu zugesteckt bekommt. Seine Mutter sagt, so bekomme er ein Gefühl für Geld und seinen Wert. Schließlich darf er, während seine Mama frisches Gemüse aussucht, mit auf ein nahe gelegenes Feld gehen, um sich dort süße Früchte zu sammeln und dann zu bezahlen – von seinem eigenen Taschengeld, versteht sich.

Superintendent: Abschaffung könnte Einstieg sein, Bargeld zu verdrängen

So mancher Klingelbeutel in den Kirchen wäre wohl nicht so voll, wenn es keine Münzen mehr gäbe. Nicht nur Geldscheine landen in den Spendenbehältern, die bei so manchem Gottesdienst oder kirchlichen Veranstaltung herumgereicht werden. „Wir achten auch auf die kleinen Dinge“, sagt Superintendent Dr. Jörn-Michael Schröder, der den Kirchenkreis Syke-Hoya leitet. „Jeder soll das geben, was er für einen angemessenen Beitrag hält. Ein Konfirmand gibt weniger als ein Gutverdiener.“ Der Superintendent findet es gut, alle Münzen zu behalten. Er befürchtet, dass die Abschaffung der Münzen der Beginn einer grundsätzlichen Verdrängung des manuellen Geldes sein könnte. „Das Geld wird digitaler und damit virtueller“, stellt er fest. Schon jetzt werde mehr mit Karte bezahlt.

Die Erfahrung aus der kirchlichen Schuldnerberatung zeige aber, dass eine Virtualisierung des Geldes die Menschen überfordere. „Summen muss man sich vorstellen können“, sagt Schröder. Bei Verträgen gehe es um reale Zahlen. Wer kein Gefühl für Summen habe, könne sich überfordern. Die Folge: Man landet schnell in der Schuldenfalle. Es sei wichtig, den Umgang mit Geld zu lernen und darüber nachzudenken. Deshalb seien auch Ein- und Zwei-Cent-Münzen wichtig.

Banker: Kupfermünzen haben große Bedeutung beim Erlernen des Umgangs mit Geld

Björn Jüttner, Bereichsleiter Privatkunden bei der Volksbank Syke, bestätigt dies. Für Kinder hätten Kupfermünzen eine große Bedeutung, weil sie damit zählen, rechnen und sparen lernen. Der haptische Umgang mit Geld sei wichtig.

Und im Einzelhandel? „Bei Famila in Leeste beobachten wir einen anhaltenden Trend zum bargeldlosen Bezahlen. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Kunden, die weiterhin bar bezahlen. Eine Abschaffung des Kupfergeldes ist derzeit schwer vorstellbar“, sagt Solveig Hannemann, Pressereferentin Famila-Handelsmarkt Kiel, zu dem auch die Märkte in Diepholz und Hoya gehören. „Es gibt aktuell eine hohe Preissensibilität. Ein Verzicht auf Kupfermünzen hätte Auswirkungen auf die Preisgestaltung und würde sicherlich zu einer Verteuerung beitragen.“

Wer einen Kaffee oder Kakao trinken möchte, kann in diesem Syker Automaten Münzen einwerfen – lediglich Ein- und Zwei-Cent-Kupfermünzen werden nicht angenommen. © Sigi Schritt

Auch Günter Matzick möchte nicht auf Kupfergeld verzichten. Der Inhaber eines Familienunternehmens in zweiter Generation mit Sitz in Hoya betreibt Warenautomaten unter anderem im Landkreis Diepholz. Für seine Preispolitik sei Kupfergeld entscheidend. Damit sind aber nicht Ein- oder Zwei-, sondern Fünf-Cent-Münzen gemeint. „Manchmal muss man die Preise anpassen“, sagt er. Dies gehe am besten in Fünferschritten. Besonders wichtig sei das, wenn man Waren verkauft, deren Preis unter einem Euro liegt. Ein Schokoriegel von Mars oder Snickers kostet im Automaten 80 Cent. Der Sprung auf 90 Cent wäre zu groß, sagt er. „Obwohl ich ihn jetzt haben müsste“, fügt er hinzu.

Die Kosten für den Einkauf stiegen, sagt er. Darauf müsse er auch bei den Kaffeeautomaten reagieren. Die Beschaffung der Heißgetränke sei teurer geworden. Das bedeute, dass er demnächst die Preise erhöhen werde. Dann vorerst nur um fünf Cent. Das sei moderat. Probleme bereiten ihm der Bezug von Hartgeld und auch das Einzahlen von Münzen. „Wenn ich Hartgeld will, muss ich dafür bezahlen. Und wenn ich es bei meiner Bank einzahle, muss ich ebenfalls dafür bezahlen.“ Wer eine Fünf-Cent-Rolle im Wert von 2,50 Euro zur Bank bringt, müsse mit einem Gebührenabzug rechnen. „Die Bank wertet mein Geld ab, das verstehe ich nicht.“

Das Bezahlen mit der EC-Karte ist in dieser Bäckerei an der Bundesstraße 6 noch Zukunftsmusik. Alle Stammkunden wissen, dass sie nur mit Bargeld bezahlen können. © Sigi Schritt

Und wie sieht es bei Bäckereien aus? Während etwa die Bäckerei Larisch in Melchiorshausen an der Bundesstraße 6 noch komplett auf Barzahlung setzt, lässt sich Markus Meyer von der Bäckerei Brüne-Meyer in Brinkum auch bei kleinen Beträgen auf Kartenzahlung ein. Er gibt aber zu: „Bei manchen Beträgen zahle ich drauf.“ Die Endpreise seiner Backwaren seien alle auf fünf Cent gerundet. Grundsätzlich hätte er aber nichts gegen eine Auf- oder Abrundung. Er habe kein Problem mit einer solchen Regelung: „Am Ende stimmt die Kasse.“

Einen Trend, der das Ende des Kupfergeldes einläuten würde, könne die Volksbank Syke in der Region allerdings nicht erkennen, sagt Björn Jüttner. Der Bereichsleiter für das Privatkundengeschäft ergänzt: „Wir hängen in Deutschland am Bargeld.“ Allerdings würden Beträge unter zehn Euro auch schon mal mit der Karte bezahlt. Dieser Trend habe sich während der Coronapandemie verstärkt. Die Akzeptanz im Handel nehme zu, zumal es bequem sei, mit Karte zu zahlen. Dadurch habe man weniger Geld im Portemonnaie. Jüttner glaubt aber, dass es in Deutschland noch ein weiter Weg sei, bis Kirchenkollekten wie in Schweden bargeldlos abgewickelt werden.

Kostenloser Service bei Famila in Weyhe: Diese Maschine zählt Münzen – auch die aus Kupfer. Diese Münzen ergaben später eine Summe in Höhe von rund 40 Euro. © Sigi Schritt

Was sind die konkreten Kosten für die Auszahlung und Einzahlung von Bargeld? Wer Münzgeld einzahle, müsse derzeit bei der Volksbank Syke keine Gebühren zahlen, so Jüttner. Das soll sich ändern, denn die Logistik des Bargelds sei teuer. Bei der Auszahlung koste jede Rolle 25 Cent. „Wir differenzieren nicht. Theoretisch müssten wir mehr Geld nehmen.“ Björn Jüttner versichert: „Wir verdienen nichts daran.“ Auch bei Famila in Weyhe ist die Abgabe der Münzen kostenlos. Wer sie gesammelt hat, kann sie in einen sogenannten Coin Casher einwerfen. „Das ist in erster Linie ein Service für die Kunden, damit sie ihr Kleingeld loswerden können“, sagt Famila-Sprecherin Hannemann. „Die Münzen daraus nutzen wir auch für die Kassen. Der Umgang mit Bargeld ist natürlich mit einem gewissen Aufwand und Kosten verbunden – wobei man sagen muss, dass bargeldloses Bezahlen auch Gebühren kostet.“