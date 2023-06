Landessiegerin beim plattdeutschen Lesewettbewerb kommt aus Sudweyhe

Von: Dierck Wittenberg

Auch mit den Händen sprechen: Marisa Rattay beherrscht ostfriesisches Platt – und Betonungen beim Vorlesen. So hat sie die Jury beim Landeswettbewerb überzeugt. © Wittenberg

Marisa Rattay (9) hat in ihrer Altersklasse den Landeswettbewerb im Plattdeutsch-Lesen gewonnen. Für ihre Plattdeutsch-AG an der Grundschule Sudweyhe hat sie eine Zugabe gegeben.

Sudweyhe – Zu seinem siebten Geburtstag hat sich Tom einen Hund gewünscht, aber ein Fahrrad bekommen. „Een Fohrrad weer keen Hund“, ein Fahrrad ist kein Hund, stellt der Junge fest: Man kann sich nicht damit unterhalten, es guckt einen nicht mit lebendigen Augen an. Wie er trotzdem zu einem treuen Vierbeiner kommt – das erfährt man, wenn man Marisa Rattay zuhört.

Denn die Grundschülerin aus Sudweyhe liest die Kurzgeschichte „Wuff“ von der Autorin Anna Birrek vor. Damit hat die Neunjährige nun die Jury beim Landesentscheid des plattdeutschen Lesewettbewerbs in Hannover überzeugt: Seit Montag ist Marisa Rattay erste in ihrer Altersklasse.

Zugabe in der Plattdeutsch-AG an der Grundschule Sudweyhe mit „Dididiktor“ Heumann

Tags darauf gibt sie in ihrer Arbeitsgemeinschaft (AG) für plattdeutsche Sprache in der Grundschule Sudweyhe eine Zugabe. Musikalischer Gast ist Diedrich „Dididoktor“ Heumann, der anschließend plattdeutsche Lieder am Akkordeon beisteuert.

Die Mitschüler spenden Applaus, als AG-Leiter Hans-Wilhelm Niemeyer Marisas Landes-Sieg bekannt gibt. „Mehr geht nicht“, stellt er fest. Denn: „Deutsche Meisterschaften gibt’s nicht.“

Sprachbegeistert: Die von Hans-Wilhelm Niemeyer geleitete Plattdeutsch-AG, mit dem „Dididoktor“ (oben, l.) als musikalischem Gast, oben stehend Marisa Rattay. © Wittenberg

Bevor sie in Hannover lesen durfte, hatte sich Marisa an ihrer Schule, in Syke und in Nienburg durchgesetzt. Das erwähnt Niemeyer – bevor er ihr das Wort übergibt. Sie stellt sich beginnend mit einem „Moin“ vor, erklärt, was die Zuhörer zu erwarten haben – selbstverständlich alles auf Platt – und beginnt mit der Geschichte über Tom, und wie ein vermeintlich struppiger Köter ihm das Leben rettet und schließlich zu seinem Hund wird.

Dass man in Sachen Betonung etwas von der Mitschülerin lernen kann, hatte Niemeyer – den seine Schützlinge Willy nennen – vorher angekündigt. Tatsächlich setzt die Neunjährige Akzente beim Vorlesen wie eine Große. Wird schneller, wo es rasant wird, lauter, wenn die Figuren in der wörtlichen Rede energisch werden. Der einzige Satz, den der vierbeinige Held der Geschichte beherrscht, bleibt in Erinnerung: „Wuff!“

Marisa setzt beim Vorlesen ihrer Geschichte mit Sprache und Gesten Akzente

Das alles begleitet die junge Vorleserin nicht nur mit ausdrucksstarker Mimik, sondern gestisch: Faltet an der passenden Stelle die Hände über dem Kopf, breitet die Arme aus oder erhebt den Zeigefinger. Kurzum: Man erkennt als Zuhörer, warum sich die Jury für die Schülerin aus Sudweyhe als Landessiegerin entschieden hat.

17 Augenpaare hören ihr in der Grundschul-Aula zu. 200 Zuhörer waren es beim Landesentscheid gewesen, schätzt die Neunjährige. Darunter der Kultusminister, wie Hans-Wilhelm Niemeyer ergänzt. Aufgeregt sei sie schon gewesen, sie habe ein paar mehr Fehler als gerade gemacht, sagt sie – nach praktisch fehlerfreiem Vortrag. Ob sie nach ihrer Lesung in Hannover mit dem ersten Platz gerechnet hatte? „Für mich war das eine Überraschung“, antwortet sie. In ihrer Gruppe seien alle „fast gleich gut“ gewesen. „Du fährst dahin, damit Du gewinnst“, habe er ihr aufgetragen, sagt Niemeyer.

Über die Familie zum ostfriesischen Platt gekommen

Marisas Niederdeutsch, das ist „Dididoktor“ Heumann direkt nach der Lesung aufgefallen, hat einen ostfriesischen Einschlag. „Meine Oma spricht ostfriesisch, meine Mama auch“, erklärt sie. Selbst Platt gesprochen habe sie nicht, bevor sie mit der AG angefangen hatte. Aber ihre Großmutter habe öfters mit ihr platt geredet. Und seit der Teilnahme an der AG wurde auch zu Hause das Vorlesen geübt.

Die AG ist Teil des Ganztagsangebots an der Grundschule und ist erst im Februar gestartet, erklärt Niemeyer. Als frisch gebackener Pensionär leitet das Mitglied der plattdeutschen Runde die AG in seiner Freizeit. Die Geschichte über Tom und den Hund sei einer seiner Vorschläge gewesen. Die habe sich zum Vorlesen auch deshalb angeboten, weil sie im ostfriesischen Platt gehalten ist, das Marisa von zu Hause kennt.