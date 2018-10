Lan-Party: Erstmals an drei Tagen

Turnier mit den Jugendhäusern des Kreises

+ Lan-Party in der Sporthalle der KGS Leeste, hier in Aktion: Selina aus Sudweyhe. - Archivfoto: Husmann

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Lan-Party der Aktionsgemeinschaft Gameplay und der Jugendpflege der Wesergemeinde geht vom 12. bis 14. Oktober nicht nur in die zehnte Runde, sondern erstreckt sich in der Sporthalle der KGS Leeste erstmals über ein ganzes Wochenende. Die Veranstalter um Fabio Sobotzki, Kevin Siering und Jan Heinisch und weitere Ehemalige der KGS Leeste glauben, dass durch die Verlängerung von zwei auf drei Tage die Veranstaltung auch für Spieler interessant ist, die eine längere Anreise haben. An Übernachtungsmöglichkeiten in den Hallen fehle es nicht.