Zwischen Palmen und Wolkenkratzern

Weyhe - Von Maren Jensen. Direkt zwischen West Hollywood und Beverly Hills wohnt seit Januar ­Yasmine ­Goldschmidt aus Lahausen. Um sie herum stehen gigantische Wolkenkratzer und Palmen. Schon in jungen Jahren träumte die Abiturientin von der Stadt der Film- und Fernsehstars. Nun lebt sie den amerikanischen Traum und trifft auf weltberühmte Produzenten und Schauspieler.

Nach dem Abitur am Gymnasium am Leibnizplatz in Bremen arbeitete die 20-Jährige erst sechs Monate bei Mercedes, um sich die Reise finanzieren zu können. Für den Aufenthalt in Los ­Angeles plante sie einen dreimonatigen Sprachkurs und zwei Monate Reisen ein. „Ich wollte mein Englisch verbessern, um später bessere Chancen auf einen Job zu haben“, sagt sie. Auf einer Schule für internationale Studenten bekam Yasmine ­Goldschmidt ein Zertifikat.

Doch von der Welt des Glanzes und Glamours sah die Lahauserin anfänglich wenig. „Als ich hierher kam, war ich etwas enttäuscht. Ich hatte viel zu hohe Erwartungen durchs Fernsehen“, erinnert sich die 20-Jährige an ihre ersten Wochen in Los Angeles. Schnell lernt die Abiturientin auch die Schattenseiten der Stadt kennen: „Vor allem Hollywood ist überflutet von Obdachlosen und auch der Walk of Fame ist dreckig und erinnert abends an die Meile am Breitenweg in ­Bremen“, sagt sie. Ein Leben als Superreicher oder auf der Straße – ein Mittelmaß gibt es in der Stadt so gut wie gar nicht.

Doch schnell lernt ­Goldschmidt die Regeln der Stadt kennen. In einem Einkaufszentrum trifft sie auf einen französischen Filmproduzenten, der sie einlädt, eine Woche lang Meetings für die Filmfestspiele in Cannes zu besuchen. „Ich habe dort den Oscar-prämierten Schauspieler ­Djimon ­Hounsou getroffen“, erzählt Goldschmidt.

+ Yasmine Goldschmidt © privat / gs

„Hier passieren schon verrückte Dinge“, sagt die 20-Jährige lachend. So ist Formel-Eins-Star Lewis Hamilton an ihrem Fenster vorbeigejoggt oder die berühmte Fernseh-Familie Kardashian in einem Auto vorbeifahren. „Je länger ich hier lebe und je mehr Leute ich kennenlerne, desto besser wird es“, erzählt sie. „Wenn man will, kann man hier definitiv so leben wie im Film oder wie man es sich hier vorstellt.“

Eines Abends ist die Abiturientin in Bel Air unterwegs. Das Stadtviertel bildet zusammen mit Beverly Hills und Holmby Hills das „Platindreieck“. Vor den riesigen Villen stehen teure Autos, Helikopter und andere Luxusgüter. „Ich bin mit meinen Freunden mit dem Auto durchgefahren und wurde von der Security weggeschickt, als wir langsamer gefahren sind“, erzählt sie. ­Goldschmidt bekommt später auch einen Eindruck der amerikanischen Modelwelt: „Ich habe jemanden kennengelernt, der mit Heidi Klum und sämtlichen Victoria's-Secret-Models befreundet ist, und wir haben Nummern ausgetauscht“, erzählt sie. ­Goldschmidt lernt sogar Victoria‘s-Secret-Model ­Candice ­Swanepoel kennen, die auf den Laufstegen der ganzen Welt vertreten ist. Wie sie an die Kontakte gekommen ist? „Einfach offen sein für Kommunikation, Leute ansprechen und sich an Orten aufhalten, wo man Leute aus der Unterhaltungsbranche treffen kann“, verrät sie. „Der Musikproduzent Wayne Kao hat uns zu sich nach Hause eingeladen“, erzählt Goldschmidt. Im April kam eine weitere große Überraschung: ­Goldschmidt wird spontan ein Praktikumsplatz im Marketingbereich einer Immobilienfirma angeboten, inklusive Studium am College. „Ich fliege erst einmal nach Hause, um alles zu klären“, sagt sie. Im Juni geht es zurück nach Lahausen. Vorerst, denn Los Angeles wird sie nicht zum letzten Mal gesehen haben.