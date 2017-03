Lahauser Wilhelmseiche ist die letzte ihrer Art in Weyhe

Weyhe - Die einzige Weyher Wilhelmseiche, die alle Straßenbaumaßnahmen und Fällaktionen überlebt hat, steht in Lahausen und hat am Fuß des Stamms sogar ein kleines Schild mit einem entsprechenden Hinweis. Diese Bäume wurden anlässlich des 100. Geburtstages Kaiser Wilhelms I. gepflanzt. Der Geburtstag des 1888 verstorbenen Monarchen wurde in dieser Region am 21., 22. und 23. März 1897 gefeiert.

Am Vormittag des 23. März 1897 wurde in Lahausen die von dem Vollmeier Niemeyer gestiftete Eiche gepflanzt. Damals stand dort, wo heute das Kriegerdenkmal seinen Platz hat, noch das Lahauser Feuerwehr-Spritzenhaus. Gastwirt Hermann Lohmann war der Betreiber des 1896 erbauten, späteren Lahauser Gasthauses genau gegenüber. Die Feierlichkeiten für die Wilhelmseiche fanden allerdings nicht bei ihm statt, sondern beim Vereinslokal des Gesangvereins, Johann Wetjen, das auf der anderen Bahnseite lag.

In der „Syker Zeitung“ vom 30. März 1897 erschien ein ausführlicher Bericht über diesen Festtag, wobei die Schreibweise dieser Zeit unverändert wiedergegeben wird: „Lahausen, 28. März. Die Hundertjahrfeier wurde hier, nachdem die hiesigen Mitglieder des Kriegervereins Kirchweyhe sich am Sonntag an dem gemeinschaftlichten Kirchgang betheiligt hatten, am Dienstag begangen. Nachmittags 2 Uhr versammelte sich der Gesangverein im Vereinslokale bei J. Wetjen, von wo um 3 Uhr der Abmarsch zum Festplatz beim Spritzenhause erfolgte. Hier hatten sich inzwischen Herr Lehrer Ficke mit den Schulkindern und viele Einwohner eingefunden. Am Vormittag war hier die vom Vollmeier Niemeyer geschenkte Eiche als Kaiser Wilhelms-Eiche gepflanzt worden und erhielt nunmehr die Weihe. Mit dem Choral ,Nun danket alle Gott‘ wurde die Feier eingeleitet, worauf Lehrer Ficke die Festrede hielt, in welcher er ein Lebensbild Kaiser Wilhelms des Großen gab, zur Pflichttreue, Gottesfurcht, Demuth und wahren Vaterlandsliebe ermahnte und schließlich die Eiche als Sinnbild deutscher Treue weihte. Alsdann brachte Herr Ficke ein von den Anwesenden begeistert aufgenommenes Hoch auf Kaiser Wilhelm II. aus. Unter Musikbegleitung und wehender Fahne setzte sich der Zug der Kinder und der übrigen Festtheilnehmer wieder in Bewegung nach dem Wetjen’schen Gasthause, wo sich bis zum Dunkelwerden die Kinder an Spiel und Tanz betheiligten, worauf ein gemüthlicher Ball die Feier schloß.“ - wm