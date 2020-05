Lahauser Straße gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in Höhe des Hofs Brüning ereignet hat, haben sich drei Personen verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, war gegen 11.50 Uhr eine 84-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Lahauser Straße Richtung Jeebel unterwegs. In Höhe des Hofs Brüning fuhr sie nach Polizeiangaben auf den VW Polo eines 72-Jährigen auf. Dabei wurde das Fahrzeug der Frau in den Gegenverkehr geschleudert und krachte in den Wagen einer 67-Jährigen, die in Richtung Kirchweyhe unterwegs war. Die Lahauser Straße, eine Umleitungsstrecke für die gesperrte Landesstraße zwischen Kirch- und Sudweyhe, war für eine Stunde gesperrt. Es bildeten sich Staus. Der Hyundai war nicht mehr fahrtüchtig, hieß es.

sie/Foto: Sigi Schritt