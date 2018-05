Lahauser Landwirt hält Radio-Andachten sowie Gottesdienste op Platt

Predigt am Sonntag in Leeste

+ © Schritt Gerd Brüning schiebt auf seinem Hof in Lahausen eine Karre voller Mist vor sich her. © Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Was hat der nächste Gottesdienst in der Leester Marienkirche mit Radio-Andachten des Senders NDR 1 gemeinsam? Die Antwort gibt der Lahauser Landwirt Gerd Brüning am kommenden Sonntag ab 10 Uhr. Das Mitglied des Vorstands der Kirchengemeinde Weyhe hält zum ersten Mal in Leeste eine Predigt und gestaltet auch sonst den Ablauf. Sowohl die Gottesdienstbesucher als auch die vielen Tausend Radionutzer hören eine oder mehrere Episoden aus dem Leben in der Wesergemeinde, die Gerd Brüning erzählt – op Platt.