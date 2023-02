Lahauser Bühne legt am 2. April nach langer Corona-Pause wieder los

Von: Rainer Jysch

Warum hier gleich der Hammer ausgepackt wird, erfahren die Zuschauer von „Uns Pastersch is een Hex“ bei der Premiere am 2. April. © Rainer Jysch

„Uns Pastersch is een Hex“, das neue Stück der Lahauser Bühne, feiert am 2. April Premiere. Die Laienspielgruppe plant insgesamt 6 Aufführungen.

Lahausen – Seit November wird bei der Lahauser Bühne fleißig für ein neues Lustspiel geprobt. „Uns Pastersch is een Hex“ heißt der plattdeutsche Dreiakter von Rudolf Korf und Marion Balbach dessen Premiere mit Sektempfang am 2. April um 16 Uhr in der Lahauser Grundschule stattfindet.

Detlef Plate übernimmt bei „Uns Pastersch is een Hex“ wieder die Spielleitung

Seit mehr als 85 Jahren haben es sich die Mitglieder der Laienspielgruppe zur Aufgabe gemacht, Kunst und Kultur im ländlichen Raum, insbesondere die Erhaltung und Pflege der plattdeutschen Sprache, zu fördern. Die im Januar 1938 als Lahauser Speeldeel gegründete Bühne zählt aktuell etwa 30 Mitglieder. Sie freuen sich, dass sie mit Kira Herrlein und Maike von Ahsen zwei junge Darstellerinnen zum Mitmachen gewinnen konnten. Beide stehen in der aktuellen Saison zum ersten Mal auf der Lahauser Bühne.

„Insgesamt acht Schauspieler werden in dem neuen Stück auftreten“, verrät Gerd Moos, langjähriges Mitglied des Schauspielvereins und aktuell für eine funktionierende Technik bei Proben und Aufführungen verantwortlich. Alle Akteure vor und hinter den Kulissen sehen der Premiere gespannt entgegen. Zwei Jahre mussten die Mitglieder der Lahauser Bühne eine Zwangspause einlegen. Anfang 2020 hatte sich der Vorhang zuletzt für die Komödie „Keen Tiet för Opa“ gehoben. Allerdings musste die Theatertournee seinerzeit aufgrund der Coronabeschränkungen schon nach vier der insgesamt acht vorgesehenen Vorstellungen abgebrochen werden. Nun soll es endlich wieder losgehen. Die Spielleitung des aktuellen Stücks hat in bewährter Weise Detlef Plate übernommen, der auch eine der acht Rollen spielt.

Karten Karten gibt es ab sofort bei der Tabakbörse Leeste im Famila-Markt in Leeste (Ladestraße 3) sowie der Tabakbörse Weyhe (Bahnhofstraße 27 in Kirchweyhe). Vorbestellungen und Geschenkgutscheine können telefonisch bei Gerd Moos (04203/1683) geordert werden. Karten für die Aufführung in Arsten sind nur bei der Arster Freizeitgestaltung e.V. (0421/69620675 oder 04203/70053330) erhältlich.

Der Immobilien-Spekulant Gundolf von Meusenburg (gespielt von Detlef Plate) kauft im großen Stil Wohnungen auf und setzt die Bewohner auf die Straße. Pastorin Hermine Heilmann (Ute Thaden) hilft diesen Leute, hat aber in ihrem Haus keinen Platz mehr. Deshalb will sie nun den alten Moorhof für die Unterbringung nutzen. Aber auf den Moorhof hat es auch von Meusenburg abgesehen. Mit seinen Hilfskräften will er die Pastorin vertreiben. Kann die Pastorin das verhindern?

Lahauser Bühne plant Aufführungen in Lahausen, Arsten und Kirchweyhe

Und was hat der Landstreicher „Büffel“ mit dem Moorhof und dem überraschenden Geldsegen für die Pastorin zu tun? Hilfe bekommt sie von Cornelius (Jochen Krieten), der die Bemühungen der Pastorin bewundert und sie heimlich als „Moorgeist“ unterstützt. Von Meusenburg und seinen Komplizen wird das Geschehen unheimlich und sie beginnen zu glauben, „Seelenklempnerin“ Hermine hätte übernatürliche Kräfte. Wer die recht turbulente Komödie erleben möchte, erhält dazu bald die Möglichkeit.

Man habe den Beginn der Spielzeit ganz bewusst um zwei Monate verschoben, so Gerd Moos. „Wir wussten bei der Terminplanung nicht, in welchem Maße die Schulen durch die Energiesparmaßnahmen beheizt werden“, erklärt er. Nach der Premiere am 2. April finden weitere Aufführungen am 16. April in der Kulturhalle der Arster Schule statt sowie am 7., 13., 14. und 21. Mai in der KGS Kirchweyhe jeweils um 16 Uhr und stets in Verbindung mit einem Kaffee- und Kuchenangebot. Der Einlass erfolgt immer anderthalb Stunden vor Spielbeginn.