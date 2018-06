Kreative Köpfe der KGS Leeste entwickeln Lärm-Messgeräte und andere Apparate

„Hackdays“

+ © Jysch Im kleinen Forum der KGS Leeste läuft die Präsentation aus dem Projekt „Make Your School“. Phillip Mathias Voigts (vorne) hat mit Jannes, Leo und Matthes ein System entwickelt, um das kreative Denken in einer virtuellen Welt zu fördern. © Jysch

Leeste - Kann man Probleme an der Schule in einer Ideenwerkstatt mittels digitaler und technischer Hilfsmittel lösen? Bei der zweiten Auflage des Projekts „Make Your School“ an der KGS Leeste gingen 36 Schüler in neun Teams dieser Frage nach. Innerhalb von zweieinhalb Tagen, sogenannter „Hackdays“ („Tüfteltage“), suchten und fanden die Elftklässler Ansatzpunkte für verschiedene Verbesserungen des schulischen Alltags.