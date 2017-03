Länderübergreifende Serie der Zerstörung

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeindeverwaltung setzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus, die Mitte Februar die Scheiben von 13 Buswartehäuschen in mehreren Ortsteilen von Weyhe zerstört haben (wir berichteten). Die Polizei war damals in ersten Meldungen erst von sechs, dann von neun Standorten ausgegangen. Wie sich gestern herausstellte, war die Serie der Zerstörung sogar länderübergreifend.

„Es waren in Weyhe insgesamt 26 Glasflächen“, bilanziert Maren-Kathrin Diekmann, Justiziarin der Gemeindeverwaltung. Betroffen waren Unterstände in Ahausen, Dreye, Sudweyhe, Lahausen, Kirchweyhe, Leeste und Hörden. Dort haben die Vandalen auf ihrer Tour der Zerstörung auch einen Verkehrsspiegel zersplittern lassen, der Verkehrsunfälle an der Leester Straße / Hördener Straße verhindern soll.

Die Juristin hat jetzt die Schädenshöhe ermittelt. „Es sind rund 13 000 Euro“, so Diekmann.

Bovenschulte: „Blinde Zerstörungswut“

Der Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst und Bürgermeister Andreas Bovenschulte glauben, dass die Täter massive Gegenstände benutzt haben mussten, um ihre „blinde Zerstörungswut“ auszuleben. Denn die Scheiben und Glasvitrinen, in denen Pläne und Info-Blätter zum Linienbetrieb aushängen, bestehen aus stabilem Verbundglas. Bovenschulte bescheinigt den Tätern „ein hohes Maß an krimineller Energie“.

+ Eine für den Autofahrer gefährliche Ecke: Ohne den Spiegel können Verkehrsteilnehmer aus der Hördener Straße nicht sehen, ob von Leeste Autos heranbrausen. © Ehlers

Alle drei Juristen gehen davon aus, dass die Sachbeschädigung sogar „gemeinschädlich ist“. „In einem solchen Fall sieht der Gesetzgeber einen erhöhten Strafrahmen vor“, erläutert Lindhorst. Die maximale Straferwartung liegt nicht bei zwei Jahren wie für eine „einfache“ Sachbeschädigung, sondern bei dreien.

Ob wegen des zerstörten Verkehrsspiegels noch der Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Betracht komme, müsse allerdings die zuständige Staatsanwaltschaft Verden klären, wenn die Täter ermittelt sind. Die Gemeinde hat zumindest Anzeige erstattet.

Neben der strafrechtlichen Seite will die Gemeinde laut dem Bürgermeister „jeden Cent einklagen“. „Wir lassen nicht mit uns reden“, sagt Bovenschulte. Die Gemeinde scheue sich also nicht davor, notfalls den Fall vor das Landgericht Verden zu bringen.

Zeugen sollen kein schlechtes Gewissen haben

Bovenschulte appelliert an Zeugen, den oder die Täter zu benennen. Wer Hinweise gibt, die Vandalen zu überführen, müsse kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil. „Denn das ist ein Dienst an der Allgemeinheit.“ Denn die Schäden bezahle am Ende der Steuerzahler, und das Budget einer Gemeinde sei nicht unendlich. Somit werde an anderer Stelle etwas weggelassen.

Ob sich die Tour der Zerstörung auch über die Landesgrenze zu Bremen ausgeweitet hat, konnte die Gemeinde gestern Morgen nicht sagen. „Eine Behördenabfrage haben wir noch nicht gemacht“, so Lindhorst. Die Polizei in Bremen hat die Anfrage dieser Zeitung zum Anlass genommen, speziell nach Sachbeschädigungen in Arsten und Habenhausen zu recherchieren. Ein Polizeisprecher konnte aber noch keine vorläufigen Ergebnisse nennen.

Anders aber Frauke Bank, Pressesprecherin der Firma Wall GmbH/JCDecaux Group (Paris). Dieses Unternehmen betreibt die Unterstände für die Busse und die Haltestellen der Straßenbahnen (BSAG) und bestückt sie mit Werbung. „Im fraglichen Zeitraum haben zwei flüchtige Täter in Arsten und Habenhausen 36 Scheiben von 15 Haltestellen zerstört“, sagt sie auf Anfrage. Frauke Bank geht von einem Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro aus.