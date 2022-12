Flosinn aus Weyhe statt Massenware aus Fernost

Von: Gregor Hühne

Tierkissen aus der Region: Nicole Kettler betreibt seit elf Jahren ein Kleinunternehmen in Weyhe. © Gregor Hühne

Die Weyher Unternehmerin Nicole Kettler setzt auf handgemachte Produkte statt auf Massenware aus China oder von Internet-Handelsriesen. Sie betreibt ihren Laden Flosinn seit 2011.

Weyhe – Flosinn, so heißt das inhabergeführte Unternehmen von Nicole Kettler, die eine Werkstatt für Geburts-, Tauf- und Babygeschenke in Weyhe betreibt. Als kleines, unabhängiges Unternehmen aus der Region sieht sie sich gegen Massenware und Billig-Konkurrenz aus Asien sowie Handelsriesen im Internet gut gewappnet.

Um in dem Marktumfeld bestehen zu können, setzt Nicole Kettler auf hochwertige deutsche Handarbeit, Werthaltigkeit und Regionalität. „Im Handwerk gibt es solche und ,solche‘ Produkte“, sagt sie und will sich stark von „Zusammengeschustertem“ unterscheiden, um einen Gegenpol zur Massenware anzubieten.

Seit dem Jahr 2001 lebt die gebürtige Schleswig-Holsteinerin in der Gemeinde Weyhe und betreibt dort bereits seit 2011 ihr Unternehmen, das als Marke eingetragen ist. Damals noch als Nebenerwerb, seit 2018 als Vollerwerb. Mit zwei Mitarbeiterinnen produziert Nicole Kettler heute Rasseln, Decken, Nackenkissen und vieles mehr rund um das Thema Babys. Der Hauptpunkt liegt jedoch auf den Tierkissen. Das sind im Grunde zwei Dinge in einem, die sich durch kleine Schleifen wandeln lassen: Kuscheltier und Kissen. Und um diesem besonderen Produkt noch das i-Tüpfelchen zu geben, können die Artikel mit Namen personalisiert werden.

Fokus liegt auf Hochwertigkeit

Bei allen Produkten liegt der Fokus auf Hochwertigkeit. So komme kein Plastik zur Anwendung und erst recht keine chemiegetränkten Stoffe aus China. Das meiste sei 100 Prozent Baumwolle aus Deutschland. Bewusst will sich Nicole Kettler abgrenzen von den Billig-Importen aus fernen Teilen der Welt, die oft ungesund für Babys seien. Die schadeten und gefährdeten die Gesundheit der Kleinsten, sagt sie.

Dabei stellt sich Nicole Kettler der zunehmenden Konkurrenz aus dem weltweiten Netz, obgleich sie auch dort eine eigene Präsenz pflegt (www.flosinn.de). „Ohne geht es nicht mehr“, sagt sie. Mit Internet-Handelsriesen wie Amazon und Co wolle sie definitiv nicht zusammen arbeiten, betont die Unternehmerin. Dort müsse sie Masse anbieten und hätte Sorge, sich mit Retouren herumzuschlagen, die es bei ihr sonst „so gut wie nicht“ gebe, sagt Nicole Kettler. Sie bleibe daher „lieber in ihrer Nische.“

Den Hauptumsatz macht Nicole Kettler nach eigenen Angaben über Vertriebskooperationen, etwa mit Geschäften in den Bremer Stadtteilen Findorff, Schwachhausen und Mitte, seit diesem Jahr aber auch mit dem Babygeschäft Streetfashion in Weyhe. Zuvor gab es ihre Artikel jahrelang in der Gemeinde im Laden Ambiente. „Hier und in Bremen werben sie mit den Produkten aus der Region.“

Das Geschäft sei nicht immer einfach. „Ich nähe, mache die Schreibtischarbeit, die Produktfotografie, den Online-Auftritt, Flyer und betreue die Sozialen Medien“, zählt Nicole Kettler auf. Auf Instagram und Facebook gibt es einen Kanal von Flosinn. Das seien „schöne Medien, um mit den Kunden in Kontakt zu treten“. Das sei sehr gewünscht und gebe einen Einblick in ihre Werkstatt und hinter die Kulissen der Produkte. Auch deshalb erhalte sie viel positive Rückmeldungen von Kunden.

Vertrauen in die Gesellschaft

In ihrer häuslichen Werkstatt näht Nicole Kettler die Tiermotive und setzt neue Ideen in fertige Produkte um. „Ich bin von Natur aus ein 180-Prozent-Mensch“, sagt sie, was auch problematisch sein kann – irgendwann müsse man fertig werden. Die Handarbeit sei kaum schneller zu vollbringen. Optimierungen seien aber möglich. Beispielsweise arbeite sie an zehn Kissen gleichzeitig, um Schnitte und Arbeitsschritte zusammenzulegen.

Die Inflation und Energiekosten-Teuerung bereiten der Wahl-Weyherin durchaus Sorgen. Können sich die Leute die Preise von rund 49 Euro für ein Tierkissen noch leisten? „Meine Produkte sind kein Grundbedürfnis“, gibt Kettler zu bedenken, viele Menschen müssten sparen. Auf der anderen Seite werden Babys immer geboren. Und: „Hochwertige Produkte heißt auch hochpreisig.“

Vor allem besitzt Nicole Kettler Vertrauen in die Gesellschaft. Sie glaubt, dass sich letztlich die Mehrheit der Menschen für die Wertigkeit von weniger entscheidet und sich von der billigen Massenware abwendet, um dafür auf „Vernünftiges und Langlebiges“ zu setzen – im Sinne von: „Weniger ist mehr.“