„Außer Kontrolle“: Ein Labyrinth aus Lügen und Ausreden

Weyhe - Von Regine Suling. „Meine Mutter erwartet mich zu Hause. Wie konnten Sie nur?“, blickt Sekretär George Pigden entsetzt drein. „Bislang konnte ich überhaupt noch nicht“, erwidert sein Chef, Staatsminister Richard Willey (Frank Pinkus), mürrisch.

Der nämlich hat sich eigentlich auf ein schönes Schäferstündchen mit der Oppositionssekretärin Jane Worthington (Nathalie Bretschneider) gefreut – bis sie die Vorhänge des Hotelfensters öffnet und plötzlich eine Leiche eingeklemmt im Fenster vorfindet. Ein spitzer Schrei – und ab da nimmt das Unheil seinen Verlauf, das der Titel des neuen Stücks des Weyher Theaters bestens zusammen fasst: „Außer Kontrolle“.

Bereits zum zweiten Mal nach 2006 bringt das Ensemble die Komödie von Ray Cooney auf die Bühne, von Kay Kruppa komplett neu inszeniert und perfekt besetzt. Dass es am Freitag erneut eine umjubelte Premiere feierte, liegt an einem starken Team auf der Bühne und einem kongenialen Hauptdarsteller-Duo.

Pinkus spielt Staatsminister und Lebemann

Frank Pinkus als britischer Staatsminister und Lebemann, der eigentlich arbeiten und Reden schwingen sollte, sich aber stattdessen lieber im Hotelzimmer vergnügt. Natürlich ohne das Wissen seiner Gattin Pamela (Antje K. Klattenhoff). Und Kay Kruppa als sein Sekretär, äußerst schüchtern, zurückhaltend, mit nach hinten gegelten Haaren und immer besorgt um seine Mutter, mit der er zusammen wohnt.

Was die beiden Männer dann gemeinsam tun, um die Leiche aus dem Hotelzimmer verschwinden zu lassen, ist phänomenal. Sie tanzen Mambo No. 5, küssen fremde Frauen oder bestechen den Kellner Harold (Joachim Börker) immer wieder.

Denn Richard Willey ist um seine Karriere besorgt, sein Sekretär soll sich deshalb um die Entsorgung der Leiche kümmern. Doch die verschwindet immer wieder. Patrick Michel, seit dieser Saison neu am Weyher Theater, mimt die Leiche. Und das macht er ausgesprochen gut. Er lässt sich in den Wandschrank hängen, über die Schulter werfen und ersteht schließlich auf. Eine beachtenswerte Leistung.

Minister ist um keine Ausrede verlegen

Welche Verwandlung aber der vormals schüchterne Sekretär George Pigden mitmacht, ist noch beachtlicher. „George ist ein geübter Schürzenjäger, ich habe versucht, ihn zu decken“, drängt sein Chef Richard Willey ihn in eine neue Rolle. Und das bleibt nicht die einzige. Je nachdem, wem er gegenübertritt, ist er mal Arzt, mal frischgebackener Ehemann. Der Staatsminister ist um keine Ausrede verlegen und verstrickt seinen Mitarbeiter binnen kürzester Zeit in ein Netz aus Lügen. Das macht den Zuschauern zunehmend großen Spaß, die Lacherfrequenz nimmt stetig zu.

In Gestik und Mimik glänzen alle Akteure, der verzweifelt nach seiner Ehefrau Jane suchende Ronnie (Marco Linke) genauso wie Marc Gelhart als Hotelmanager, der ungefragt immer wieder Willeys Zimmer betritt. „Was machen Sie da draußen?“, will er von George Pigden wissen, der vor dem Fenster steht. „Ich komme herein“, antwortet der nur knapp und klettert wieder in das Zimmer.

Fenster spielt zentrale Rolle

Überhaupt: Das Fenster, in dem zu Beginn die vermeintliche Leiche steckt, spielt eine zentrale Rolle, dient immer wieder zum Hinein- und Hinaussteigen – und kracht dann und wann auch einzelnen Akteuren in den Nacken. Selbst Schwester Gladys Foster (Isabell Christin Behrendt) klemmt einmal fest. Die Pflegerin von Pigdens Mutter wollte ihn eigentlich nur suchen und zur Rede stellen, wenig später hüpft sie genauso wie alle anderen Akteurinnen in knappen Dessous über die Bühne.

Wer seinen Spaß haben will, ist bei „Außer Kontrolle“ genau richtig. Alle Akteure legen sich ins Zeug, um zwei Stunden lang Trubel auf der Bühne zu machen – eine definitiv äußerst unterhaltsame Aufführung, die die Zuschauer nicht auf die Uhr schauen lässt, und mit einem verblüffenden Ende aufwartet.