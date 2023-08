24-Stunden-SB-Automaten sind beliebt

Von: Sigi Schritt

Teilen

Stippvisite in Weyhe: Grillwurst, Fleisch, Eier und Blumen rund um die Uhr erhältlich

„Flowers to go“ (Blumen zum Mitnehmen): Floristmeisterin Diana Christen aus Melchiorshausen bestückt ihre Kühlschränke im Ladengeschäft mit neuen Blumengestecken. © Sigi Schritt

Weyhe – Wer kennt das nicht? Die Geschäfte haben geschlossen, aber man braucht dringend etwas: vielleicht einen Blumenstrauß für einen spontanen Besuch. Oder man will am Wochenende grillen, hat aber weder Würstchen noch andere Leckereien wie Steaks im Kühlschrank. Die Lösung wurde bei einer Rundfahrt durch die Wesergemeinde deutlich: In Weyhe gibt es in mehreren Ortsteilen wie Leeste, Melchiorshausen, Sud- und Kirchweyhe sowie in Dreye die Möglichkeit, nach Ladenschluss einzukaufen.

Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist, wird vielleicht im Kühlschrank vor der Blumenmanufaktur in Melchiorshausen fündig. Hinter drei Türen sind zahlreiche Sträuße und Gestecke in verschiedenen Größen ausgestellt. Einfach die Türen öffnen und das Gewünschte herausnehmen. Die Preise stehen neben der Ware.

Wie wird bezahlt? Floristmeisterin Diana Christen erklärt, dass die Käufer die Blumen meistens bar bezahlen. Es sei aber genauso möglich, per Überweisung oder PayPal zu zahlen. Alle Kunden seien ehrlich und füllten die Kasse des Vertrauens mit den richtigen Beträgen, sagt sie.

„Es läuft super“, zieht Diana Christen Bilanz. Die 55-Jährige betreibt den Outdoor-Kühlschrank seit einem Jahr. „Ich habe ihn mir gekauft, weil eine Freundin in Süddeutschland davon geschwärmt hat.“ So habe sie die Idee vom Kaiserstuhl nach Weyhe mitgenommen.

Der Kühlschrank sei der Hammer. Der Effekt: Nach Ladenschluss und an freien Tagen landen viele Pflanzen zum Mitnehmen in diesem Kühlschrank. Die Unternehmerin sieht darin eine Erweiterung ihres Geschäfts. „Selbstbedienung bringt Vorteile“, sagt sie.

Seit Anfang des Jahres ist der Ladenschluss nicht mehr um 18.30 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr. Der Automat wirke wie eine Verlängerung der eigentlichen Ladenöffnungszeit. Und wenn sie merke, dass die Sträuße zur Neige gehen, dann binde sie eben nach – an Feiertagen oder am Wochenende. Sie sei durch und durch Unternehmerin. Das sei deshalb kein Problem, weil sie im selben Haus wohnt. Die Blumenmanufaktur ist in einem alten Bauernhaus beheimatet. In der Diele befindet sich der Ausstellungsraum inklusive Arbeitstresen, im vorderen Teil des Hauses wohnt sie mit Ehemann Rüdiger und ihrem Hund.

Bereut hat sie die Geschäftserweiterung nicht, im Gegenteil. Nutzt sie selbst andere Verkaufsautomaten? „Mein Mann kauft bei uns ein“, sagt sie. Ergänzend würde das Paar am Wochenende gezielt Verkaufshütten ansteuern, um sich mit Fleisch und Suppen einzudecken. „Ich finde solche Verkaufsstände praktisch“, sagt Diana Christen. Sie sehe darin einen Vorteil für den Einzelhandel. Er müsse nicht bis 22 Uhr geöffnet haben, um alle Eventualitäten abzudecken.

Praktisch seien auch die Paketstationen in Leeste, an denen Pakete rund um die Uhr abgeholt werden können: die der Deutschen Post am Rewe-Markt und die von Amazon auf dem Gelände der Esso-Tankstelle. Diana Christen würde diesen Service trotzdem nicht nutzen, aber sie kenne Kunden, die das tun.

Einen anderen 24-Stunden-Service findet sie aber richtig klasse: In Leeste gibt es an der Brinkumer Straße ein Feld, auf dem sich jeder frische Blumen selbst abschneiden kann. „Da wachsen oft Blumen, die man sonst nicht bekommt“, sagt sie. „Es gibt unter anderem Gladiolen und tolle Dahlien.“ Diana Christen mag es, wenn sich die Menschen Mühe geben. Außerdem vertraut sie darauf, dass die Laufkundschaft ehrlich bezahlt. Und noch einen Vorteil nennt sie: Auch die Natur hat etwas davon, weil Insekten angelockt werden. „Jedes Mal, wenn ich auf dem Weg zum Großmarkt daran vorbeifahre, freue ich mich über den Anblick. „Ab und zu pflücke ich ein paar Blumen für zu Hause“, sagt sie.

An der Dorfstraße in Kirchweyhe betreibt Ole Töbelmann mit seiner Familie einen Selbstbedienungsstand, der rund um die Uhr geöffnet ist. Dort stehen mehrere große Automaten, wie man sie von den Bahnsteigen der Hauptbahnhöfe kennt. Man wählt das gewünschte Produkt aus, bezahlt und schon landet das Gewünschte in einem Ausgabefach. Ole Töbelmann schaut regelmäßig nach seinen Automaten und bestückt sie mit Grillfleisch, Wurst, hausgemachten Salaten und Suppen. Damit nicht genug: Eier vom eigenen Hof gibt es ebenfalls. Außerdem kann der Kunde Kartoffeln aus Leeste, Äpfel aus Thedinghausen, Käse aus Helzendorf sowie Milch und Joghurt aus Stuhr beziehen. Das Eis werde in Hatten hergestellt. Das gleiche Eis werde auch in einer Eisdiele in Weyhe verkauft.

Selbstbedienung im Trend: Ole Töbelmann sorgt an der Kirchweyher Dorfstraße für Nachschub: Grillgut satt lagert nun in den Automaten. © Sigi Schritt

Der 24-Stunden-SB-Stand, der einem Mini-Markt ähnelt, hat eine Besonderheit: Er gehört zur benachbarten Fleischerei Barning. Diese wiederum wurde von der Familie Töbelmann übernommen, die einen landwirtschaftlichen Hof mit Viehhaltung betreibt. In der Fleischerei endet eine Wertschöpfungskette, die ein paar Meter weiter im Kuhstall beginnt. „Da werden unsere Rinder geboren. Wir mästen sie.“ Und wenn es so weit ist, werden sie auch vor Ort geschlachtet und verkauft, erklärt Ole Töbelmann. Sowohl in der Fleischerei als auch am Selbstbedienungsstand würden die gleichen Fleisch- und Wurstwaren zu den gleichen Preisen angeboten. Wie Diana Christen sieht auch Ole Töbelmann einen Vorteil: Wenn die Metzgerei sonntags, montags und mittwochs nachmittags geschlossen hat, können sich die Kunden am Automaten bedienen.

Diese SB-Automaten stehen bei Hermes in Sudweyhe, auf dem ehemaligen Ziegelei-Areal. © Sigi Schritt

Dieses und andere Angebote haben sich bereits über die Grenzen von Weyhe hinaus herumgesprochen. Ragnhild Schmidt aus Habenhausen kauft regelmäßig in den Weyher Selbstbedienungsläden ein. Es gibt noch weitere von anderen Betreibern.

Alles schmecke gut, sagt sie. Einkaufen sei unkompliziert. Das gelte auch für die Verkaufsstelle in Sudweyhe. Sie liegt in der Nähe von Hermes auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei. In einer Hütte stehen Automaten, in denen es unter anderem Produkte aus dem Fleisch- und Grillbereich gibt. „Das sind regionale Erzeugnisse, von denen man weiß, wo sie produziert werden. Man bekommt sie schnell, weil man nicht an der Kasse anstehen muss“, wirbt die Habenhauserin.

SB-Automaten in Dreye auf dem Bauernhof-Gelände in der Nähe des Hafens. © Sigi Schritt

Auch Annika Deters aus Stuhr schwärmt von den Selbstbedienungsläden in der Region. Besonders gut gefällt der 32-Jährigen eine Station in Dreye. Kurz vor dem Deich am Hafen, am Beginn der Fahrradstraße, gebe es einen Bauernhof, der eine Milchtankstelle eingerichtet habe. „Die hat sich jetzt vergrößert. Es gibt Grillfleisch, Honig und Fleischprodukte im Automaten.“ Annika Deters liebt es, am Wasser spazieren zu gehen. „Bevor ich an die Weser gehe, kaufe ich mir im Selbstbedienungsladen eine Schorle und genieße sie auf dem Rundweg, der am Hafen beginnt. Auf dem Rückweg decke ich mich mit dem Nötigsten ein: Fleisch, Milch und frische Eier.“

Weitere Selbstbedienungsmöglichkeiten gibt es noch in Leeste an der Böttcherei auf dem Hof Siemer (Kartoffeln, Eier und Gemüse) und bei Familie Victor an der Grämme in der Nähe des Mühlenkamps. Dort gibt es Eier. „Die sind manchmal sogar so frisch, dass die Kunden die Eier nicht geschält bekommen. „In der Regel sind sie nicht älter als eine Woche.“ André Victor hat mit dem Hüttenverkauf gute Erfahrungen gemacht. Die Kunden der Familie wissen die Direktvermarktung zu schätzen. Und wie steht es um die Ehrlichkeit der Kunden? Zu fast 100 Prozent sei auch bei ihm die Kasse nur mit den richtigen Beträgen gefüllt.

Von Sigi Schritt

In diesem SB-Shop an der Grämme gibt es Eier. © Sigi Schritt

Ein SB-Regal bei Siemer‘s Hofladen. © Sigi Schritt